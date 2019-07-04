Результаты ЦТ: Сколько «соток» набрали выпускники по английскому? 4.07.2019, 19:35

РИКЗ опубликовал результаты ЦТ по иностранному языку.

Больше всего абитуриентов сдавали английский язык, 42 из них набрали максимальные сто баллов, пишет tut.by.

Ребята, которые сдавали централизованное тестирование по иностранному, могли проверить свои знания по английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам. В топ-3 самых популярных у абитуриентов вошли английский, немецкий и французский.

На английский язык, например, зарегистрировалось 26 635 парней и девушек.

— Средний балл всех, кто сдавал английский в этом году, — 54,32, — делится цифрами статистики Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний.

Средний балл ребят, которые выполняли задания по немецкому — 54,58. Заветный максимум тут набрало девять человек. Французский на сто баллов написал всего один абитуриент, а средний балл по этому предмету — 48,56.