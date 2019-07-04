Жильцы дома, пострадавшего от взрывов 3 июля: Думали, вынесет двери 1 4.07.2019, 19:55

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Фото: tut.by

В Минске в доме по улице Червякова взрывной волной вынесло окна.

Вчера во время праздничного салюта взрывной волной выбило окна в жилых домах на Червякова и Даумана, а также в здании спорткомплекса «Динамо». Жильцы с Червякова, 4, говорят, что обычно к их дому приезжает много минчан, которые выстраиваются вдоль проезжей части, чтобы увидеть фейерверк. Так было и вчера. Сами жильцы смотрят салют через окна, которые им открывать нельзя, как и выходить на балконы во время проведения парада. «У нас разбилось три окна, в том числе в детской, где живут четверо наших внуков.

Благо они уехали на каникулы. Когда мы увидели, что куски стекла болтаются в раме и могут упасть на стоящих внизу людей, — вызвали МЧС», — рассказала Татьяна Алексеевна сайту tut.by.

Дом на Червякова, 4, где минувшим вечером во время ЧП вынесло окна взрывной волной, расположен неподалеку от стелы. Если смотреть на карту, то расстояние от установки с салютом до этого дома уже не входит в границы опасных 500 метров, однако находится рядом с этой границей.

Жильцы дома, которые стали очевидцами вчерашнего ЧП, говорят, что за салютом в основном наблюдают из своих окон, если те выходят в сторону стелы.

Фото: tut.by

Поскольку объект находится близко к месту парада, то выходить во время его проведения на балконы и открывать окна запрещено. Ежегодно накануне торжеств квартиры обходят люди в штатском и предупреждают об этом жильцов.

Фото: tut.by

Вчера вечером смотреть праздничный салют семья Алексея Георгиевича Головейко собралась именно в его комнате. Окно, на удивление, тут уцелело, а вот в детской и кухне стекла разлетелись вдребезги. «Сколько раз был салют, такого еще не было», — говорит Алексей Георгиевич.

Фото: tut.by

— Мы вызвали МЧС, чтобы стекла, не дай Бог, не упали на людей, что находились внизу. К нашему дому приезжают не только посмотреть фейерверк, тут же и техника военная стоит после парада. Мы уже взрослые, поэтому специально смотреть салют уже давно не ходим. Тем более что из наших окон он и так прекрасно виден. А вот нашим внукам, их у нас четверо, интересно. Дети живут в той комнате, где и разбились окна. Благо они уехали на каникулы, а то бы испугались, — говорит дочь Алексея Георгиевича Татьяна.

Фото: tut.by

Дом, в котором вынесло окна взрывной волной, строился в 70−80 годы для ученых. Например, Алексей Георгиевич, которому, как он говорит, «девяносто с гаком», — профессор, физик, 55 лет преподавал в БНТУ. Его дочь Татьяна — доктор физико-математических наук.

Фото: tut.by

Дом имеет нестандартный проект: в нем, например, лифтовая шахта открыта, можно следить за движением кабины, на одной площадке только две квартиры — трех- и четырехкомнатные. В последнем, шестом, подъезде есть и пятикомнатные.

Во время вчерашнего ЧП больше всего досталось первым трем подъездам. В квартире Елены, которая живет во втором подъезде, взрывной волной вынесло внешнее стекло в спальне.

Фото: tut.by

— Мы были дома, смотрели салют через стекло, потому что на улице было холодно. Ударная волна была такая сильная, что казалось, балконная дверь вылетит прямо на нас. О том, что случилось что-то плохое, сначала даже не подумали. Услышали звон из соседней комнаты — там, как оказалось, вынесло стекло из внешней рамы, — рассказала Елена.

Местные жители говорят, что специалисты МЧС приехали оперативно, подогнали лестницы и убирали осколки битых стекол, которые остались торчать в рамах. Также были убраны осколки, которыми был усыпан тротуар под окнами дома.

Фото: tut.by

Коммунальники пообещали уже сегодня поставить стекла. Вот что рассказал Артур Кожедуб, заместитель директора КУП ЖКХ Центрального района:

— Приехали с самого утра, обошли квартиры, выяснили: разбито шесть окон. Уже провели замеры, и сегодня все они будут заменены за счет бюджета.

— Какие окна поставят взамен?

— Такие же, как и были. В основном разбились обычные деревянные окна, первое остекление, то, что идет наружу.

Также Артур Кожедуб рассказал, что специалисты ЖКХ работают и на другом объекте —

Фото: tut.by