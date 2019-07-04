Нино Катмадзе: Мои приезды в Россию потеряли свой смысл 4.07.2019, 20:10

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Грузинская певица, которая прекратила выступать в РФ, верит, что будущее ее страны - в Европе.

На грузинскую певицу Нино Катмадзе, заявившую 30 июня об отказе от выступлений в России, обрушилась волна снисходительных комментариев от российских чиновников и представителей шоу-бизнеса: Дмитрий Песков предложил "разъяснить" Катамадзе вопросы российско-грузинских отношений, а телеведущая Тина Канделаки предположила, что певица стала жертвой "манипуляции". Пост Катамадзе в Фейсбуке, в котором она назвала Россию "оккупантом", а Владимира Путина – своим "врагом", произвел эффект разорвавшейся бомбы: мало кто ждал такого жеста от часто выступавшей в России грузинской звезды, сообщает "Радио Свобода".

Последним концертом Нино Катамадзе в России стало выступление на джазовом фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня, спустя 2 дня после начала протестов в Грузии против приезда в страну и скандального выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Уже находясь в Тбилиси, Гаврилов заявил, что не признает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии. Визит Гаврилова и его появление в кресле спикера парламента Грузии, которое он занял как председатель Генеральной сессии Межпарламентской Ассамблеи православия, вызвало массовые протесты в Тбилиси и других городах страны. При разгоне этих демонстраций полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, ранив десятки человек, включая журналистов. Вслед за этим Россия "в интересах безопасности своих граждан" отменила прямое авиасообщение с Грузией в разгар летнего туристического сезона.

Протесты в Тбилиси и других грузинских городах в той или иной мере продолжаются до сих пор: протестующим уже удалось добиться отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, представителя правящей партии "Грузинская мечта", которую часто называют "пророссийской". 24 июня "Грузинская мечта" выполнила еще одно требование митингующих – изменить систему выборов так, чтобы в 2020 году в парламент могли попасть все партии, пользующиеся поддержкой избирателей: смешанная система уступит место пропорциональной, при этом на выборах не будет избирательного барьера. В то же время остается невыполненным требование об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария.

30 июня на митинге на проспекте Руставели выступила Нино Катамадзе. "Я поняла, что вы правы на 100%, большое вам спасибо… Я не делала каких-либо шагов для величия или героизма, я была человеком, который должен был смотреть либо на мою родину, либо на мои музыкальные достижения. Мое сердце, сердце моей семьи не выдержит жизни в этой стране без любви. Когда будет необходимо, я буду там, где будете вы", – цитирует ее слова издание "Новости-Грузия".

Катамадзе приезжала с концертами в Россию даже осенью 2008 года, сразу после августовской войны между Россией и Грузией – тогда она выступила на антивоенном концерте "Не стреляй!", организованном Юрием Шевчуком. Почему же сейчас она пошла на такой шаг, как прекращение своих российских выступлений? Об этом сама певица рассказала в интервью Радио Свобода:

– Как вы решили написать свой нашумевший пост 30 июня, в котором назвали Россию "оккупантом", а Путина – своим "врагом", и почему потом вы удалили его, а затем снова вернули?

– Я не удаляла свой пост. Просто из-за того, что было много агрессии, я сделала его доступным только для своих друзей, а потом, когда о нем стали писать, я обратно открыла его для всех. Эта история не начинается с поста, который я написала и опубликовала 30 июня, она начинается с 2008 года. Мой первый приезд в Москву после войны между Россией и Грузией был в сентябре, я приехала на концерт "Не стреляй!". Я хотела включиться и прямо разговаривать с гражданами страны, которая объявила войну Грузии. Я хотела не прерывать диалог. Каждый год, каждый день не прекращалась территориальная оккупация.

Не прекращались убийства людей. Это целая история, которая происходила с 2008 года, сложнейшая история, которая происходила между Грузией и Россией. Это история многих семей, в которых есть жертвы. Я помню, что каждый раз находила в себе силы, чтобы поехать [в Россию] и снова разговаривать о том, что не надо стрелять друг в друга, что мир важнее всего, что отношения людей важнее всего.

20 июня произошло абсолютно невиданное, когда гражданин Российской Федерации говорил с нами из нашего же парламента, сидя в кресле спикера. Парламент – это символ независимости Грузии. После этого я поняла, что эти отношения между людьми настолько растянулись… Мы с моими слушателями разговариваем о любви, но глобально я, как гражданка Грузии, и мои приезды в Россию потеряли свой смысл. Моя музыка потеряла свой смысл в России как символ того, что между людьми должны быть нормальные отношения. Я поняла, что если я не остановлюсь, то главная проблема, которая существует между нами, перейдет на второй или на третий уровень, или вообще исчезнет. Я не имею права разделять людей на хороших или плохих. Россия – это красивая страна, но есть история, которую мы не можем принять как хорошую.

Войну невозможно принять ни за что другое, кроме войны. Мой пост был именно для моих друзей, для тех людей, которые слушали нас, с которыми мы разговаривали. Я не имею права быть нечестной и прийти туда как абсолютно пустой человек, разговаривающий и поющий просто о любви. Есть период в жизни, когда ты понимаешь, что твоя родина, твой выбор в жизни важнее всего – для завтрашнего дня и для людей, которые должны относиться к важнейшим событиям очень серьезно. Я 11 лет ездила в Россию, разговаривала, но ни разу не сгущала краски, не разговаривала жестко. У всех есть свое мнение, и поэтому мы боремся за свободу, чтобы уважать чужое мнение, но правда остается правдой. Я не имела права с моей позиции разговаривать с моими любимыми слушателями не с честной позиции.

– Можете ли вы подтвердить сейчас, что больше не будете выступать в России?

– Я могу вам честно сказать: я не склоняюсь к тому, чтобы кого-то ненавидеть или не уважать, тех людей, которые приходили на наши концерты, с которыми мы разговаривали о важнейших темах. Наоборот: если между нами будет мир, если будут серьезнейшие шаги, которые позволят нам выбрать наших стратегических партнеров, выбрать ту жизнь, которую мы выбираем; я буду петь везде, приезжать и радоваться. А до этого я всех приглашаю и буду с удовольствием принимать в своей стране.

– Как отреагировали на ваш пост ваши российские друзья, много ли было слов поддержки и, наоборот, "писем ненависти"?

– Естественно, было очень много негативных откликов, много негатива от фейковых аккаунтов, их уже очень легко определять. Но я понимаю, что мой шаг было не так уж просто понять.

– Вы были готовы к этому?

– Нет, я не готовилась ни к чему этому. Я уже 14 июня была в Москве. Я очень долго молчала, я думала, что реакция [на протесты] будет совершенно иной, более цивилизованной. Но история развивалась так, что я не хотела делать вид, что ничего не происходит, как будто ничего не произошло, как будто истории, которая до этого была между нами, не существует. Я верю, что мои слушатели это достойно оценят, я знаю, что они самые лучшие. Мы можем честно любить друг друга, не для того чтобы кто-то купил билеты, а кто-то взамен для них спел. Нет. Мы в первую очередь люди, которые должны честно жить перед своей родиной, перед своей семьей, перед своими ценностями. Только в этом случае мы имеем право честно смотреть друг другу в глаза. Иначе получится, что это только игра.

– Насколько существенным в финансовом плане будет для вас отказ от выступлений в России?

– Мне очень больно, что реакция всегда какая-то финансового плана. Если бы это были только финансы… Я делала очень много благотворительных концертов, у нас не было такого, чтобы мы приезжали только ради денег. У нас в России друзья, мы делали очень много хороших дел для общества, и я считаю, что это было очень достойно. Финансы в этой истории даже не второстепенны, я бы их вообще сюда не включала. Это очень низко.

– Правда ли, что в ответ на ваше заявление ваши альбомы были удалены из медиаплееров "Яндекс.Музыки" и "ВКонтакте"?

– Это неправда, потому что я уже давно закончила контракт с нашим российским партнером, полтора года назад. У них было несколько предложений, но эта история как-то растянулась. Мне кажется, они еще появятся. Знаете, я не хочу отвечать на вопросы, которые унижают обычных людей, живущих в России. Там очень много хороших и умных людей. Никаких экономических причин у меня не было. Я лишь сделала шаг и прекратила ту музыкальную гастрольную карьеру, которую создала сама. Я работала сама и вела ее сама. Я не хочу, чтобы это было поводом для какой-то торговли, нет.

Это важнейший шаг, который обязательно нужно взять на себя. Я от всей души много лет находила прекраснейших людей в России, и не только в ней. Я была с ними, с удовольствием улыбалась, пела, играла, делали много добрых дел вместе. Я достойно остановила этот процесс, чтобы быть перед ними чистой и честной. Я благодарна тем людям, которые, несмотря на весь негатив, меня поддержали. Я увидела больше любви, чем негатива. Мы всегда найдем общий достойный путь, который сблизит нас, но пока вся история гораздо сложнее, чем видно на поверхности.

– Вы уже встречались с участниками акций протеста в Тбилиси, в том числе с теми, кто пострадал от действий полиции?

– Нет, я была там единственный раз, когда выступала на митинге. У меня нет времени ходить на митинги. Я разделяю многие требования митингующих. Те требования, которые остаются, это уже абсолютно внутреннее дело Грузии. Речь идет об ответственности людей, сейчас 21-й век, и все должны отвечать за свои поступки. Это молодое поколение, которое нужно поддерживать. История показывает, что никогда никто не поддерживает своих молодых. И они всегда страдают больше всего, всегда их убивают первыми, они первыми теряют глаза (на митинге в Тбилиси из-за применения резиновых пуль два молодых человека, девушка 19 лет и молодой человек 23 лет. – Прим.).

Это очень больно, потому что они чистые, у них здоровые претензии, они выросли в совершенно другом мире. Это просто такой век, для всех в мире. После 90-х между странами не было ни одной такой позитивной истории, которую они могли бы взять для себя примером. Да, они горячие, да, у них есть тексты и лозунги, со многими из которых я не согласна. Но они говорят от всей души и их нужно поддерживать. Люди потеряли глаза, а человек из Российской Федерации приехал и, пока он добрался до парламента, уже нарушил закон "Об оккупации". Это уже о многом говорит. Нужно просто отвечать за свои поступки, вот и все.

Тбилиси, 22 июня. В знак протеста против жестких действий полиции, в результате которых двое участников акций лишились глаз, митингующие сделали одним из своих символов глазные повязки

Тбилиси, 22 июня. В знак протеста против жестких действий полиции, в результате которых двое участников акций лишились глаз, митингующие сделали одним из своих символов глазные повязки

– Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на ваше заявление сказал: "Она очень талантлива, но, наверное, многого не знает о политике. Если будут вопросы, мы всегда готовы разъяснить". Хотели бы вы, чтобы Песков вам что-то разъяснил?

– Я даже не знаю, какая на это у меня должна быть реакция. Мы смотрим в разные стороны. Я не политик и не претендую на то, чтобы им быть, но я достаточно взрослый человек, чтобы не делать только эмоциональные заявления и отвечать за свои слова или поступки. Я уже ответила. Я закрыла всю мою историю.

Представляете? Я закрыла все. Все, что я делала годами и десятилетиями. Я сделала больно людям, которые любили меня, которых любила я. Мне кажется, в этом случае политика абсолютно неважна. Достаточно пожить здесь несколько недель, и вы сами увидите, что здесь происходит. Я была бы счастлива, чтобы мы по-настоящему открылись друг для друга, чтобы было меньше негативной пропаганды. Я клянусь, это все можно решить очень легко. А что касается заявлений и отношения ко мне, конечно, мне были бы интересны разъяснения, но я думаю, все мы друг друга знаем и главное – уважать друг друга.

– Вы написали в своем посте, что будущее Грузии – в Европе. Многие считают нынешние грузинские власти пророссийскими, что, по одной из версий, и привело к тому, что в Грузинском парламенте появился депутат Сергей Гаврилов. Сможет ли Грузия прийти к этому европейскому будущему, пока ее сосед – Россия, пока 20% территории страны оккупированы?

– Я думаю, что это возможно и обязательно произойдет. Это то поколение, у которого абсолютно здоровые претензии, у них абсолютно правильное видение насчет Европы. У них другие ценности, они ненавидят коррупцию. Это поколение, которое само сдавало экзамены, без каких-то папиных или маминых связей, без каких-то "черных ходов". Если это у нас не получится, все знают, где они тогда захотят жить.