«Нафтан» заявил, что начал получать чистую нефть по «Дружбе» 1 4.07.2019, 20:18

Начаты работы по очистке нефтепровода Унеча-Полоцк-2».

«Полоцктранснефть Дружба» начала принимать для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» чистую российскую нефть. Об этом говорится в сообщении полоцкого предприятия.

«С 4 июля 2019 года по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк-1 обеспечивается отгрузка нефти на ОАО „Нафтан“. Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода Унеча-Полоцк-2», говорится в сообщении.

Ранее «грязная» нефть из нефтепровода Унеча-Полоцк-1 была вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую Федерацию.

3 июля партия нефти качества, соответствующего ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

Чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией, подчеркнули на предприятии.

Как напоминает tut.by, 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти на два белорусских НПЗ были ограничены. Чистая нефть стала поступать на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая. Первым чистое сырье стал перерабатывать Мозырский НПЗ.