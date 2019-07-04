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Папа Римский сделал Путину подарок с глубоким смыслом

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  • 4.07.2019, 20:31
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Фото: Reuters

Сегодня в Ватикане состоялась встреча понтифика с главой Кремля.

Во время сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Папа Римский Франциск подарил ему памятную медаль с гравировкой о том, что "все можно потерять в войне". Об этом сообщает РБК.

Беседа продолжительностью около часа состоялась в папской библиотеке Апостольского дворца Ватикана.

Франциск подарил Путину медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На медали выгравирована цитата папы Пия XII: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".

Ранее сообщалось, что главной темой разговора Путина и Франциска будет Украина.


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