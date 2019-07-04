Украинская партия «Слуга народа» рассказала, как будет возвращать Донбасс 1 4.07.2019, 20:56

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В партии президента Украины говорят, что сначала нужно ментально вернуть людей.

Говорить о том, что войну в Донбассе можно закончить завтра – было бы ложью, а среди первых шагов по освобождению оккупированной территории должно быть ментальное возвращение людей, которые там живут. Об этом заявил глава украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает liga.net.

"Говорить, что проблема (война – ред.) может быть решена завтра, - это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, что это тяжелый процесс", - сказал он.

Важный аспект, по словам Разумкова, это ментальное возвращение людей.

"Ключевым видом оружия в этой войне является информация…Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего исходит от российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территорий…", - сказал он.

Кандидат от "Слуги народа", руководитель ячейки в Донецкой области Владимир Воронов добавил, что создание платформы "Новая политика на Донбассе" поможет начать диалог между властью и гражданами. Он также повторил, что быстрого решения "конфликта быть не может и, к сожалению, формулы решения, которая устроила бы всех граждан, нет".

Воронов также заявил о необходимости создать комитет в парламенте по реинтеграции Донбасса.