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Россиянка, переехавшая в Беларусь: Благодарю Бога, что этот народ стал моим народом

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  • 4.07.2019, 21:04
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Анна Харланчук

Анна Харланчук выучила наш язык и открыла частную белорусскоязычную школу под Минском.

Молодой предприниматель Анна Харланчук рассказала блогеру Сергею Тихановскому на YouTube канале «Страна для жизни» рассказала, как сменила российское гражданство на белорусское, выучила белоруссий язык и открыла частную белорусскоязычную школу в Минске.

Фото: Скриншот видео канала «Страна для жизни»

«Я благодарю Бога, что этот народ стал моим народом, что эта земля стала моей землей, что этот язык стал моим языком» - говорит Анна.

В школе Анны, которая расположена в агрогородке Ратомка в 6 км на запад от Минска, преподает 23 педагога, а учатся в основном школьники из Минска, которых привозят родители или они приезжают на электричке сами. В среднем в каждом классе восемь человек, а обучение обходится родителям примерно в 500 рублей в месяц.

Государство не оказывает никакой поддержки и не субсидирует подобные частные школы на белорусском языке, хотя по сути, подобные предприниматели обеспечивают гарантированное Конституцией бесплатное среднее образование в Беларуси. Пока Анна не может назвать школу «бизнесом», скорее важной и нужной работой, ведь в Минске всего три белорусскоязычные школы (с ее слов). То, что в стране так мало белорусскоязычных школ – это трагедия, считает Анна. В правильном обучении детей и в обучении на белорусском языке Анна видит свое предназначение.

В школе кроме общего образования есть и различные мастерские, где школьники 1-9 классов развивают свои творческие способности: музыкальная мастерская, где можно научиться играть на музыкальных инструментах или стать битбоксером; театральная мастерская, художественная мастерская, гончарная мастерская и IT-мастерская.

Анна - мать пяти детей, двоих из которых они с мужем усыновили. Все ее дети учат родной белорусский язык. Она уверена в том, что чтобы жить в Стране Для Жизни нужно каждому белорусу начать именно с себя, перестать ныть, перестать бояться и начать мечтать!


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