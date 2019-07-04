Америка! Дай ГАЗу! 4 Антон Орехъ

4.07.2019, 21:16

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Антон Орехъ

Давно не было так стыдно за россиян, как сегодня.

В Москве у логова американского посла происходит черт знает что! Я не понимаю, куда смотрели депутаты, казачки и прокуратура. Такой измены не было со времен обещания некоторых товарищей гонять по Москве с американским флагом после победы Трампа. Давайте проанализируем, что собственно случилось.

К логову посла явилась хорошо организованная группа так называемых рабочих компании ГАЗ, которая выпускает стратегически важную для нашей страны четырехколесную продукцию. Эта группа лиц была явно заранее собрана и хорошо подготовлена. Люди приехали в Москву из Нижнего Новгорода очевидно не за свой счет. В руках у этих квазирабочих были плакаты и баннеры, изготовленные на двух языках с высоким качеством и явно профессиональным способом.

Что же было на данных плакатах и баннерах? Абсолютно постыдные русофобские слова! «Санкции США лишают наших детей куска хлеба», «США связали нам руки», «Нас не слышат за океаном» — и прочая мерзость! Я хотел бы напомнить этим слабакам и пораженцам, что санкции Запада открыли невероятные просторы для импортозамещения! И за эти пять лет на ниве импортозамещения достигнуты огромные успехи, не знать о которых и не замечать которые эти как бы рабочие не могут – достаточно просто посмотреть вокруг и увидеть, какого прогресса достигла страна за это время!

Не так давно президент РФ с конкретными и весьма красноречивыми цифрами доказал, что санкции в первую очередь стали тяжелым ударом для тех, кто вводил их против России, а наши потери оказались в разы меньше. И россияне должны сказать санкциям «спасибо», а не ныть с протянутой рукой у вражеских посольств!

Санкции задумывались нашими недругами как раз для того, чтобы поставить Россию на колени! Чтобы заставить нас умолять Дядю Сэма и прочих дядь о пощаде! Но все мы стойко держимся, сплотив ряды вокруг нашего президента, не поддаваясь на провокации и не позволяя себе уныния! И в этот момент прямо в центре города какие-то мерзавцы канючат, и просят у Америки куска хлеба для детей! Так вместо того, чтобы унижаться – и перед кем! – лучше бы удвоили усилия на производстве! Назло Дженерал Моторс и Форду выпустили вдвое, втрое больше «ГАЗелей», «ГАЗонов» и «ГАЗонов Next».

Эти люди фактически капитулируют перед Вашингтоном! Но мы прекрасно помним, какие условия выдвигали Америка и НАТО. Они отменят санкции, а мы вернем Крым. Ну, что ж, давайте вернем Крым бандеровцам, бросив крымчан на растерзание неонацистам, зато кучка бездельников с плакатиками получит кусок хлеба или какую-нибудь ватрушку от США. Это позор и предательство! Давно мне не было так стыдно за соотечественников, как сегодня.

Антон Орехъ, Telegram