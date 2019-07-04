закрыть
4 июля 2019, четверг, 22:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Америка! Дай ГАЗу!

4
  • Антон Орехъ
  • 4.07.2019, 21:16
  • 2,078
Антон Орехъ

Давно не было так стыдно за россиян, как сегодня.

В Москве у логова американского посла происходит черт знает что! Я не понимаю, куда смотрели депутаты, казачки и прокуратура. Такой измены не было со времен обещания некоторых товарищей гонять по Москве с американским флагом после победы Трампа. Давайте проанализируем, что собственно случилось.

К логову посла явилась хорошо организованная группа так называемых рабочих компании ГАЗ, которая выпускает стратегически важную для нашей страны четырехколесную продукцию. Эта группа лиц была явно заранее собрана и хорошо подготовлена. Люди приехали в Москву из Нижнего Новгорода очевидно не за свой счет. В руках у этих квазирабочих были плакаты и баннеры, изготовленные на двух языках с высоким качеством и явно профессиональным способом.

Что же было на данных плакатах и баннерах? Абсолютно постыдные русофобские слова! «Санкции США лишают наших детей куска хлеба», «США связали нам руки», «Нас не слышат за океаном» — и прочая мерзость! Я хотел бы напомнить этим слабакам и пораженцам, что санкции Запада открыли невероятные просторы для импортозамещения! И за эти пять лет на ниве импортозамещения достигнуты огромные успехи, не знать о которых и не замечать которые эти как бы рабочие не могут – достаточно просто посмотреть вокруг и увидеть, какого прогресса достигла страна за это время!

Не так давно президент РФ с конкретными и весьма красноречивыми цифрами доказал, что санкции в первую очередь стали тяжелым ударом для тех, кто вводил их против России, а наши потери оказались в разы меньше. И россияне должны сказать санкциям «спасибо», а не ныть с протянутой рукой у вражеских посольств!

Санкции задумывались нашими недругами как раз для того, чтобы поставить Россию на колени! Чтобы заставить нас умолять Дядю Сэма и прочих дядь о пощаде! Но все мы стойко держимся, сплотив ряды вокруг нашего президента, не поддаваясь на провокации и не позволяя себе уныния! И в этот момент прямо в центре города какие-то мерзавцы канючат, и просят у Америки куска хлеба для детей! Так вместо того, чтобы унижаться – и перед кем! – лучше бы удвоили усилия на производстве! Назло Дженерал Моторс и Форду выпустили вдвое, втрое больше «ГАЗелей», «ГАЗонов» и «ГАЗонов Next».

Эти люди фактически капитулируют перед Вашингтоном! Но мы прекрасно помним, какие условия выдвигали Америка и НАТО. Они отменят санкции, а мы вернем Крым. Ну, что ж, давайте вернем Крым бандеровцам, бросив крымчан на растерзание неонацистам, зато кучка бездельников с плакатиками получит кусок хлеба или какую-нибудь ватрушку от США. Это позор и предательство! Давно мне не было так стыдно за соотечественников, как сегодня.

Антон Орехъ, Telegram


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев