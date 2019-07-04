Что известно о будущем главе Евросовета Шарле Мишеле 4.07.2019, 21:35

Шарль Мишель

Шарль Мишель был самым молодым премьером Бельгии с XIX века.

2 июля Европейский Совет после нескольких неудачных попыток избрал своим следующим главой бельгийского премьер-министра Шарля Мишеля. Рассказываем, что о нем известно, пишет «Новое время».

Молодой либерал

Шарль Мишель родился 21 декабря 1975 года, ему 43 года. Отец Шарля Мишеля — Луи Мишель — тоже известный европейский политик (был министром иностранных дел Бельгии, комиссаром ЕС по вопросам развития и гуманитарной помощи, член Европейского парламента).

И Луи Мишель, и Шарль Мишель являются членами бельгийской франкоязычной либеральной партии Реформаторское движение (Mouvement Réformateur). С февраля 2011 года до своего избрания премьер-министром в октябре 2014 года Шарль Мишель ее возглавлял. Он самый молодой премьер-министр Бельгии с 1840-х годов.

Политическая карьера

Политическую карьеру Шарль Мишель начал в 16 лет, присоединившись к Молодым либеральным реформаторам Жодоня, связанных с Реформаторским движением. В 1994 году в возрасте 18 лет Шарля Мишеля избрали в провинциальный совет провинции Валлонский Брабант.

Одновременно с политической деятельностью Шарль Мишель получил высшее юридическое образование в Брюссельском свободном университете и Амстердамском университете, после чего стал юристом в Брюссельской коллегии адвокатов. Кроме французского, Шарль Мишель свободно владеет голландским и английским языками.

В федеральную палату представителей Шарля Мишеля избрали в 1999 году, а в 2000 году он возглавил Министерство внутренних дел, став самым молодым министром в истории Бельгии. Кроме того, в 2006 году его избрали мэром города Вавр.

С 2007 года Шарль Мишель занимал должность министра по сотрудничеству в целях развития в нескольких бельгийских правительствах.

После неудачных для его партии региональных выборов в 2009 году он был одним из группы членов партии Реформаторское движение, которые требовали отставки ее лидера Дидье Рейндерса. Рейндерс ушел в отставку в июне 2010 года после федеральных выборов, которые тоже не были успешными для Реформаторского движения. После этого Шарль Мишель объявил, что претендует на должность главы партии. Его избрали на нее в январе 2011 года, из-за чего он ушел в отставку с поста министра по сотрудничеству в целях развития.

Премьер-министр

После федеральных выборов 2014 года Шарль Мишель был одним из тех, кто формировал бельгийское правительство.

Первоначально предполагалось, что премьер-министром станет представитель Христианско-демократической и фламандской партии (Christen-Democratisch en Vlaams) Крис Петерс. Но эта партия настояла, чтобы ее представительница Марианн Тиссен стала еврокомиссаром. Другие партии были против того, чтобы представители Христианско-демократической и фламандской партии заняли два самых важных поста. В итоге стороны достигли договоренности, что Тиссен станет еврокомиссаром, но пост премьер-министра займет представитель одной из либеральных партий — Реформаторского движения или Открытых фламандских либералов и демократов.

7 октября 2014 года Шарлю Мишелю официально предложили стать премьер-министром, Петерс стал одним из его заместителей. Шарль Мишель — второй франкоязычный либерал, занявший пост премьер-министра в Бельгии.

Политический кризис и отставка

В декабре 2018 года в Бельгии возник политический кризис из-за разногласий по поводу того, присоединяться ли к инициированному ООН первому Всемирному пакту за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию.

Споры привели к выходу из коалиции партии Новый фламандский альянс (N-VA), отставкам главы МВД Яна Ямбона, министра обороны Сандера Лонеса, министра финансов Йохана Ван Овертвельдта, а также госсекретарей по миграции Тео Франкена и по борьбе против бедности и равенству шансов и делам инвалидов Зухал Демир, которые были не согласны с намерением присоединиться к миграционному пакту.

18 декабря 2018 года Шарль Мишель тоже подал в отставку. 21 декабря 2018 года его отставку принял король Бельгии. Однако кабинет меньшинства Шарля Мишеля, поддерживаемый Реформаторским движением, Открытыми фламандскими либералами и демократами, а также Христианско-демократической и фламандской партией продолжил исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Парламентские выборы в Бельгии состоялись 26 мая.