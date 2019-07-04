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«Человек погиб, власти будут искать «стрелочника», а нас опять обманут»

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  • 4.07.2019, 22:05
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В чем причина взрывов 3 июля?

Одна погибшая и девять раненых в результате трагедии во время салюта к Дню Независимости в Минске. Три снаряда фейерверков разорвались в установках на земле – рапортовало сегодня Минобороны и заверило – военные ни при чем, сообщает «Белсат».

Житель Минска Николай оказался среди тех, кого зацепило осколком: «Раздался очень мощный взрыв. Настолько мощный, что люди, стоявшие вокруг, начали охать, ахать, прикрывать рты, достали все телефоны и начали снимать. Поднялся довольно высокий столб дыма, настолько плотного, что в определенный момент не было видно основных зарядов салюта в небе».

Одну из 10 потерпевших, 64-летнию женщину, спасти не удалось. Пятерым оказали медицинскую помощь на месте, трое обратились в больницы и двое остались в стационаре. Ранения получили осколками труб установок.

«Когда воспламеняется пороховой заряд, он выталкивает силой своего взрыва эти фейерверки наверх. Если есть проблема с этим зарядом либо он очень туго сидит в стволе или заклинил, то происходит взрыв», - рассказал Леонид Спаткай, военный эксперт.

Установка состоит из ряда пусковых труб. Момент взрыва на одном из снимков показывает, что вспышка находится близко к земле.

«В качестве основной выдвинута версия о том, что фейерверочные изделия производства Росийской Федерации оказались некачественными. Надо сказать что случай исключительный. Раснее таких ситуаций у нас не фиксировалось», - заявил глава СК.

…Но место имели – говорят очевидцы: «9 мая аналогичный разрыв на земле был у салютных установок, расположенных в районе цирка. Там тоже сразу залпы прекратились, а в остальных местах ещё долго всё стреляло. Без жертв, тихо замяли».

Готовясь ко 3 июля, который белорусская власть считает главным праздником, заявляли про использование новой пиротехники… Оставили старую.

«Если взять,что этими же зарядами делали салют на 9 мая, Поэтому я думаю, что были нарушены правила их хранения в этот период, Возможно олни не на складе хранились, а где-то на открытой площадке», - cчитает Леонид Спаткай.

В опасности оказались не только люди с улицы. Ударной волной выбило стекла в спорткомплексе Динамо, а также в нескольких жилых домах. Белсат побывал в домах номер два и четыре по улице Червякова.

Жители ул. Червякова, Минск: «Приехали из МЧС и милиции, зафиксировали. Потому что знают – чтобы не было резонанса, надо поправлять, сделали все как положено, очень быстро».

«От ЖЭС уже работают люди, обмеряли все, выполняют оперативно».

«Меня больше всего беспокоит, что человек погиб и что будут искать «стрелочника». Нас опять обманут».

Минобороны Беларуси уже отвело от себя ответственость, заявив, что обслуживали установки профессионалы.


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