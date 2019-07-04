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В российских школах могут запретить мобильные телефоны

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  • 4.07.2019, 22:17

С такой инициативой выступила Валентина Матвиенко.

Роспотребнадзор может запретить детям в российских школах пользоваться мобильными телефонами. Соответствующие предложения находятся на стадии разработки, заявила глава ведомства Анна Попова в четверг, 4 июля. В течение месяца будет создана рабочая группа по вопросу использования мобильников в образовательных учреждениях, обещала Попова, пишет "Немецкая волна".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей предложила ввести запрет мобильных телефонов в школах. "Потому что нет условий хранения, - пояснила свою идею Матвиенко. - Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом оттуда исчезнут?" "Если ребенок с телефоном на руках - будет ребенок учиться? Нет", - продолжила глава Совфеда и попросила принять решение по этому вопросу до 1 сентября.

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила надежду, что "будут найдены конструктивные решения", отметив, что она выступает за предложения по правилам использования мобильников в школах, а не за сам запрет.


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