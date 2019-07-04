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Погода в Беларуси снова всех удивила

  • 4.07.2019, 22:23

Зафиксированы летние температурные антирекорды.

В Беларуси зафиксировали летние температурные антирекорды: в ночь на 4 июля в четырех городах страны было необычайно холодно для такой поры года. В Брагине было +6,8 (прежний антирекорд — 7,1 в 2004 году), в Вилейке — +6,6 (ранее +7 в 1992 году), в Воложине — +6,5 (8,3 в 2017 году), в Славгороде — +7,9 (8 в 2004 году), сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Абсолютный температурный минимум в целом по стране для 4 июля был отмечен на метеостанции Полесская в 1982 году и составил +3,2 градуса. Пока этот рекорд не побит.

В ближайшие дни в Беларуси сохранится прохладная погода с температурой воздуха на 3-5 градусов ниже климатической нормы.


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