Семь лет назад над Беларусью сбросили «плюшевый десант» 1 4.07.2019, 22:36

Яркая и смелая акция шведов потрясла мир.

Семь лет назад, 4 июля 2012 года, шведские пилоты сбросили над территорией Беларуси около тысячи плюшевых мишек с лозунгами в поддержку свободы слова.

Рискуя жизнью, сотрудники шведского рекламного агентства Studio Total Томас Мазетти, Пер Кромвелл и Ханна Фрей совершили полет в последнюю диктатуру Европы, чтобы поддержать преследуемых здесь независимых журналистов.

Томас Мазетти и Ханна Фрей

Бесстрашие шведов потрясло мир. В любой момент их маленький легкомоторный самолет мог быть сбит. К счастью, полет прошел удачно. Отчаянные смельчаки сбросили над Минском и Ивенцом сотни плюшевых медвежат с записками «В поддержку свободы слова в Беларуси».

Смелая и яркая акция показала не только недостатки системы ПВО страны, но и то, как белорусские власти реагируют на неугодную им информацию.

КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту незаконного пересечения границы, были задержаны два белорусских гражданина. Сначала задержали Антона Суряпина, на тот момент 20-летний студент Института журналистики, который первым выложил на своем сайте фотографии игрушек. Позже стало известно о задержании еще одного человека — риелтора Сергея Башаримова, у которого шведы планировали снимать жилье. Антон Суряпин провел в СИЗО КГБ 35 дней.

Уже в июле 2012 года Лукашенко освободил от должности председателя Госпогранкомитета Игоря Рачковского и командующего ВВС и войсками ПВО Дмитрия Пахмелкина, ряду руководителей силовых структур были объявлены выговоры.

В августе 2012 года из Минска также выгнали шведского посла.

Позже стало известно, что Гродненский межгарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима пограничника в звании прапорщика, который не сообщил о нарушении госграницы шведским самолетом. Он был признан виновным по ч.2 ст.453 (Нарушение правил несения пограничной службы) Уголовного кодекса Беларуси.

Шведские пилоты стали лауреатами Национальной премии «Хартии'97» в области защиты прав человека за 2012 год.