Cвятослав Вакарчук: Украинская идентичность – очень действенная защита 4.07.2019, 22:44

Cвятослав Вакарчук

Лидер партии «Голос» ответил на вопрос, готов ли он стать премьер-министром Украины.

Впервые со времен Майдана лидер украинской партии "Голос", рок-музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вышел на акцию протеста. 4 июля в Киеве у здания Конституционного суда Украины в четверг прошла акция против отмены закона "Об очищении власти", который в народе называют "законом о люстрации".

Святослав Вакарчук рассказал журналисту "Настоящего Времени", когда последний раз был на митинге, почему пришел сегодня, а также о том, хочет ли он стать премьер-министром.

"Это тот момент, когда все достижения Майдана, на котором я стоял, боролся за будущее, могут быть остановлены, приостановлены или могут откатиться назад. Очень важно, чтобы этот откат назад, о котором сейчас говорят много разных людей, политиков, аналитиков, не случился.

Я очень надеюсь, что третий Майдан наступит лишь в головах людей. Хватит нам майданов, политических противостояний – нужно работать. Для этого мы и идем в Верховную Раду".

Вакарчук считает, что нужно менять старую политику на новую. Если это сделать, то время уличных майданов пройдет.

На вопрос журналиста Настоящего Времени, видит ли он себя премьер-министром, политик ответил, что готов к любым должностям "от самых высоких до любых других".

"Этот вопрос нужно рассматривать уже в контексте того, что мы [партия "Голос"] уже есть в Раде, уже есть коалиционное соглашение, и тогда уже смотреть, кто за что там отвечает.

Вакарчук считает, что невозможно вернуть захваченных Россией украинских моряков на тех условиях, которые предлагает Кремль.

"Я вам процитирую пост Виктора Сороки – он отец Василия Сороки, одного из военнопленных моряков:

"Ниже нашего достоинства, чтобы их возвращали домой, и мы признавали их преступниками. Не только потому, что это моральный вопрос – это само собой, и что не можем мы сейчас признать, что эти люди нарушали закон, если на самом деле они защищали Украину и защищали украинские интересы".

Есть и практическая проблема. Представьте себе, что мы применим любой метод, только бы вернуть их домой. Я слышал, пару раз звучали такие предложения: "Давайте, мы сделаем вид, что мы послушаем русских, а потом скажем, что это все неправда – примем их [моряков] как героев и сделаем вид, что ничего не было". Так это не работает.

Это же не только 24 человека, а эти сотни и уже фактически тысячи политзаключенных, которые сидят в российских тюрьмах. Что потом с ними делать – забыть о них?

Но, безусловно, любые предложения российской стороны нужно изучать под микроскопом и смотреть на их прямые или скрытые мотивы.

Политик считает, что нужно встречаться со всеми, "в чьих руках находится ключ к миру". Так он ответил на вопрос, готов ли встретиться с российским президентом Путиным и выступить в качестве переговорщика.

"Первое, что я ему сказал бы, что Украина всегда будет. Что Крым – это Украина. И что Украина видит себя суверенным независимым государством, которое само будет осуществлять свою внешнюю и внутреннюю политику. Мне кажется, просто нужно дать четко понять, что мы не позволим никому ни на Востоке, ни на Западе диктовать нам условия".

Готов ли он идти на компромиссы? Вакарчук в ответ спрашивает, а что значит компромисс? "Отказаться от контроля над территорией или отказаться от своей территории? Или отказаться от того, что Крым – это Украина? На этот компромисс мы не готовы идти".

"Безусловно, нам придется вести непростой диалог с теми людьми, которые живут на неподконтрольных территориях. Прошло пять лет, и так просто в один день сделать вид, что ничего не было, не выйдет".

Несколько дней назад от команды Зеленского прозвучали заявления о том, что, возможно, жителям Луганской и Донецкой областей разрешат иметь двуязычие – русский и украинский язык. Такой компромисс политик считает опасным.

"Я думаю, что очень опасно, когда мы говорим о перемирии и о мире, переносить логику отведения оружия или позиций военных, переносить эту логику на культурную идентичность. Потому что если вы отведете танки как компромисс для перемирия, с обеих сторон, взаимно, – это будет действенный механизм для деэскалации и остановки огня. Но если вы отведете язык и культуру, вы никогда ее не вернете назад. Это показывает история.

Украинская идентичность – очень действенное оружие для защиты национальных интересов. И это оружие мощное. Его отведение не приведет к миру, скорее – к проигрышу и капитуляции.

Ничто так не усилит наших переговорных позиций и ничто так не поможет нам вернуть территории Донбасса и Крыма, как окончание, или конец, или приближение конца эпохи бедности".