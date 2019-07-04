Владимир Некляев: Товарищи генералы, обучить настоящих механиков-водителей можно было? 3 4.07.2019, 22:50

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Владимир Некляев

Фото: «Радыё Свабода»

Или это сложнее, чем научить, как стать защитниками Родины?

Накануне военного парада, основной военной операции белорусской армии, Лукашенко в очередной раз присвоил генеральские звания.

Ну и где будут бороться новые товарищи генералы? На каких фронтах?

Допустим, как сказал Лукашенко, на натовском или российском. На каком конкретно, по-моему, без разницы. Ведь к месту боевых действий их полки и дивизии не доберутся. Во всяком случае - танковые. Полетят с дорог в кюветы.

Перед очередным военным парадом министр обороны пробил законопроект, который можно назвать «Служить должны все!». А кто не служил в армии, как следует из этого законопроекта, не может служить нигде! И никем! И когда стала нарастать волна общественного недовольства изменениями в законах о воинской и государственной службах, в кодексе об образовании, бывший политрук Лукашенко подержал законопроект, заявив, что закон «служить должны все» научит всех (а не только женщин), как стать настоящими защитниками Родины.

Допустим. Может быть. Согласно законопроекту генерала Равкова в армию никого пока не забрали, так что допустим. Но скажите, товарищ политрук, товарищи новые и не очень новые генералы: научить тех мальчиков, которых вы уже забирали в армию, как стать хотя бы настоящими механиками-водителями, можно было? Или это сложнее, чем научить, как стать защитниками?

Два года назад на репетиции военного парада слетел с дороги на тротуар один танк. В этом году - второй. То, что они не раздушили дюжины две людей, счастливая случайность.

В армии дедовщина, самоубийства, идеологический идиотизм, солдат учат, как стать настоящими строителями генеральских коттеджей. И вы хотите, чтобы от такой армии молодежь не «косила»? Да после нового законопроекта еще больше будь косить. Как? «Линять» от таких законопроектов с такими генералами, «валить» из такой родины с таким политруком, который уже жаловался, что не хватает для службы в силовых структурах людей с интеллектом. Теперь их не станет совсем.

Владимир Некляев, «Фейсбук»