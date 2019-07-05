Почему Минобороны 11 лет покупало фейерверки без тендеров? 5.07.2019, 7:42

Есть постановление Совмина, которое дает карт-бланш российской компании «Пиро-росс».

Министерство обороны 11 лет покупало фейерверки для праздничных салютов без тендеров. Эту информацию подтвердил Office Life пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, сообщает euroradio.by.

Ранее российская компания "Пиро-росс" заявила, что белорусская сторона закупала у них фейерверки "по устной дружеской договоренности".

По сведениям Минобороны, существует постановление Совмина от 22 августа 2012 года №778, где указаны особенности госзакупок. Согласно документу, такие изделия подпадают под закупку из одного источника (без тендера). Причина: "Пиро-росс" называют единственной организацией, которая производит фейерверки, подходящие к белорусским армейским салютным установкам.

Вечером 3 июля во время праздничного салюта на День Независимости взорвались салютные установки. Осколки от них разлетелись в разные стороны и попали в зрителей. Одна женщина погибла, еще 9 человек получили ранения.

Заведено уголовное дело, по которому задержаны двое подозреваемых.