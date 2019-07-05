Трамп объявил о скорой установке американского флага на Марсе 5.07.2019, 7:48

Президент США выделит NASA дополнительные средства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы в скором времени установят свой флаг на Марсе. Об этом он заявил, выступая в Вашингтоне по случаю дня независимости Соединенных Штатов, передает CBS.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы очень скоро вернемся на Луну и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе», — сказал глава государства.

“We’re going to be back on the moon very soon and someday soon we will plant the American flag on Mars,” Pres. Trump says during the July 4 “Salute to America” event. https://t.co/zp39TCKELa pic.twitter.com/VpXi58dcwA — CBS News (@CBSNews) 4 июля 2019 г.

В середине мая Трамп пообещал, что выделит дополнительные $1,6 млрд бюджету NASA для освоения Луны и Марса. Глава государства пояснил, что решил включить дополнительные средства в бюджет, чтобы Соединенные Штаты смогли «вернуться в космос по-крупному». В марте вице-президент Майк Пенс указывал, что по требованию Белого дома NASA в течение ближайших пяти лет должна организовать полет американских астронавтов на Луну.

Для миссии корабля Orion к Луне в 2020 году планируется использовать сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System (SLS). При этом глава NASA Джим Брайденстайн допускал возможность выбора другой ракеты.