Почему Путин так и не усвоил урок «Курска» Михаил Кацевич, «Белсат»

5.07.2019, 8:22

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Секрет слабости главы Кремля.

Смерть 14 подводников на секретной подлодке подрывает имперскую гордость Владимира Путина. Именно поэтому Кремль пытается скрыть все подробности трагедии, используя аргумент секретности.

О трагедии на российской подводной лодке, случившейся 1 июля, почти ничего не известно. Министерство обороны лишь подтвердило, что на лодке случился пожар, но факт того, что это была военная подлодка – ведомство отрицает, подчеркивая, что это «научно-исследовательский глубоководный аппарат», или батискаф.

Вот только батискафы, которые есть у России, рассчитаны лишь на несколько человек. В официальном же заявлении говорится о смерти 14 офицеров. Сколько всего было моряков на судне не сообщается.

Скорее всего речь идет о спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831 (АС-12, также известен как «Лошарик»). Он предназначен не только для исследования морского дна, но и для уничтожения вражеских подводных установок. Но Кремль не сообщает никаких деталей, прикрываясь секретностью – поступая также, как и 19 лет назад после трагедии на атомной подводной лодке «Курск».

Владимир Путин лишь провел встречу перед камерами с министром обороны Сергеем Шойгу, выслушал отчет о катастрофе, а после этого занялся другими делами, рассказывая в СМИ о том… что будет делать на пенсии.

Она утонула

19 лет назад эпоха президента Владимир Путин лишь начиналась. Одним из первых действий новоиспеченного президента был приказ о проведении масштабных маневров в Баренцевом море вблизи норвежских берегов, следовательно, вблизи НАТО. Это должны были быть первые подобного рода учения со времен распада СССР. Маневры должны были продемонстрировать имперские амбиции России.

Несмотря на то, что российский флот был в ужасном состоянии после пережитых 90-х годов, когда никто не инвестировал деньги в его развитие. Ключевым элементом учений должен был стать «Курск» – подводный ракетоносный крейсер проекта 949A.

Когда 12 августа «Курск» потерпел крушение, Владимир Путин грелся на солнце в своей новой резиденции в Сочи. Он не прервал свой отпуск, когда адмиралтейство лихорадочно искало способ извлечь еще живущих моряков из подлодки, покоящейся на дне моря.

В ситуации отсутствия решений, адмиралтейство отказывается принять помощь со стороны британцев, американцев и норвежцев, несмотря на то, что российский спасательный аппарат не смог добраться до «Курска». Неделю Кремль отказывался от помощи Запада.

Командование военно-морского флота объясняло это секретностью и опасениями, что НАТО под видом помощи хочет разведать военные секреты. Когда же 19 августа россияне приняли помощь норвежцев, было уже слишком поздно.

На борту «Курска» погибли все 118 моряков и офицеров. Тогда власти – те же, что и сегодня, сделали многое, чтобы замять дело и скрыть подробности. Был запущен целый репрессивный аппарат, который затронул семью моряков.

В публичном пространстве появились теории заговора, например, о том, что «Курск» протаранила американская подводная лодка. На время трагедии Путин исчез, а в СМИ происходящее комментировали глава правительства и министры. Только 19 августа президент публично заявил, что шансов спасти экипаж нет.

Позже тема «Курса» исчезла из нарратива Путина, появившись лишь несколько месяцев спустя в интервью Владимира Путина Ларри Кингу в вечернем шоу на телеканале CNN. Кинг спросил, что случилось с подлодкой «Курск»? «Она утонула», – произнес Путин с загадочной улыбкой на губах, после чего быстро сменил тему.

В 2002 году российское правительство официально признало что на подлодке произошел взрыв, который повлек за собой детонацию торпед.

Получается, что сегодня, как и 19 лет назад, Кремль опять решил промолчать.

Секрет слабости

Всего неделю назад Владимир Путин блистал на саммите «Большой двадцатки», встречаясь с мировыми лидерами. А накануне этого события в своем интервью изданию Financial Times рассказывал миру, что либерализм изжил себя.

Стоит отметить, что катастрофа на подводной лодке крайне неблагоприятна для Путина. Ведь это удар по приоритетной сфере и гордости. Это ставит под сомнение военную мощь России.

Ведь в марте перед прошлогодними президентскими выборами Путин удивлял весь мир демонстрацией нового оружия. Показывал гиперзвуковые ракеты и ядерное оружие. Также президент хвастался тем, что у российского флота будут ядерные подводные дроны, способные плавать на большой глубине. Стоит отметить, что сейчас звучат предположения, что «Лошарик», на борту которого погибли 14 моряков, может быть экспериментальной версией такого оружия.

«Лошарик», ложно называемый батискафом или исследовательским аппаратом на самом деле является атомной подводной лодкой, глубина погружения которого может достигать 6 тысяч метров, как пишет Военное обозрение.

По мнению специалистов из Пентагона, данная подлодка – это «диверсионный аппарат» для разрушения подводной инфраструктуры на дне Атлантического океана. Также специалисты не исключают, что «Лошарик» отрабатывал маневры по демонтажу на дне кабеля связи и обнаружения подлодок. Такая концепция не нова. Ее развивали еще в СССР. В конце концов сторительство «Лошарика» шло с 80-х прошлого столетия и завершилось лишь в 2003 году.

Вот только «Лошарик» не беспилотная подводная лодка, о которой рассказывал Путин в 2018 году. На борту был экипаж. А нынешняя трагедия выглядит особенно показательно на фоне очередных заявлений Путина о военном превосходстве страны. И главное, она демонстрирует, что взгляды и поступки российской армии и власти остались неизменны – даже после Чернобыля и «Курска».

Михаил Кацевич, «Белсат»