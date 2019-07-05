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Салют диктаторов

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  • 5.07.2019, 8:46
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ФОТО: ДМИТРИЙ МОЛОКОВИЧ

Символично, что пиротехнику одна страна с автократией закупила у другой такой же страны.

Накануне в Минске, празднование годовщины освобождения города завершилось трагедией, пишет российский телеграм-канал «Запретное мнение».

Предположительно, из-за некачественной пиротехники произошла серия взрывов самих зарядов и пусковых установок, в результате чего несколько человек получили серьезные ранения, а одна женщина погибла. Также в результате ЧП были выбиты стекла в нескольких зданиях.

Символично, что пиротехнику и установки страна одного бессменного диктатора закупила у страны другого бессменного диктатора: они были приобретены у российской фирмы из Сергиева Посада.

Наверняка в схеме закупок имели место откатные схемы, недобросовестность при проверке качества продукции и прочие, присущие обеим странам, вещи, которые в итоге и привели к трагедии.

РФ Путина и Беларусь Лукашенко – это абсолютные государства-побратимы: несменяемость власти, кумовство, тотальная коррупция и повсеместные распилы бюджетов.

Отличий всего несколько:

Во-первых, к превеликой радости, Лукашенко не имеет в своем распоряжении атомных бомб и прочих «игрушек», которыми можно регулярно бряцать на потеху цивилизованного мирового сообщества;

Во-вторых, Беларусь не занимает первого места по размерам собственной территории.

Две путинские РФ наша многострадальная планета Земля уже физически бы не потянула.


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