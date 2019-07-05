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«Танк немного понесло»

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  • 5.07.2019, 9:43
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Министерство обороны – об инциденте после парада 3 июля.

Один из танков после военного парада на 3 июля занесло на улице в центре Минска. Водителю удалось остановиться на проезжей части, предотвратив наезд на прохожего на тротуаре.

После парада 3 июля, когда техника возвращалась на место дислокации, на улице Сурганова в районе Дома печати один из танков пошел в занос и едва не влетел в пешеходов на тротуаре.

Видео, снято очевидцем происшествия, опубликовал tut.by.

По словам очевидцев, перед колонной бронетехники две машины поливали асфальт водой. Один из танков дрифтанул на скользком асфальте и чудом остановился на проезжей части, едва не наехав на человека, который снимал все на видео, и остался стоять.

«Радыё Свабода» спросило в пресс-службе Министерства обороны о причине происшествия.

«Технические специалисты пояснили, что на влажной дороге сцеплением с асфальтом ниже, поэтому танк немного понесло. Но механику-водителю удалось предотвратить занос и остановиться, - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров. - Никаких ДТП не было и никто не пострадал».


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