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Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть для Европы и Азии

  • 5.07.2019, 9:52
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Для Западной Европы максимально снизится цена на самый легкий сорт.

Саудовская Аравия объявила о резком (почти на 4%) снижении цен на нефть для покупателей в Европе, а также впервые с начала года объявила скидки для ключевого, азиатского рынка, пишет finanz.ru.

Партии с отгрузкой в августе обойдутся европейским клиентам на 1,5-2,4 доллара дешевле, чем июльские, следует из прайс-листа государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco. В результате все без исключения марки саудовской нефти будут продаваться со скидкой к цене Brent.

Для Западной Европы максимально снизится цена на самый легкий сорт - Arab Extra Light. Он подешевеет на 2 доллара и вместо нынешней премии к Brent (+ 45 центов) будет продаваться с дисконтом в 1,55 доллара.

Стоимость Arab Light и Arab Medium будет снижена на 1,6 доллара, а скидка к Brent увеличится до 2,7 и 4,05 доллара соответственно. Arab Heavy подешевеет на 1,5 доллара (до - 5,55 доллара к цене Brent).

Для стран Южной Европы цены будут срезаны на 2,2-2,4 доллара по всей линейке сортов. Arab Extra Light будет продаваться со скидкой в 1,5 доллара к Brent. Для Arab Light дисконт увеличится до 2,3 доллара, для Arab Medium - до 3,95 доллара, для Arab Heavy - до 4,8 доллара.

Практически фронтальное снижение цен состоится и на ключевом для саудитов азиатском рынке, где Saudi Aramcо реализует две трети своего нефтяного экспорта и где цены росли на протяжении всей первой половины года.

Arab Super Light подешевеет на 40 центов, Arab Extra Light - на 55 центов, Arab Light - на 25 центов, Medium - на 20 центов.

Вырастет (на 10 центов) лишь «ценник» для тяжелой нефти Arab Heavy, конкурирующей с венесуэльскими сортами, поставки которых на мировой рынок рухнули вдвое за последний год (в июне - 968 тысяч баррелей в сутки, по данным Kpler).

Ценовая политика Aramco в США останется без существенных изменений. Arab Extra Light незначительно подешевеет (на 10 центов), а остальные сорта станут дороже на 10-20 центов.

Снижение цен на саудовские сорта в Азии было ожидаемым, рассказали Reuters пять работающих в регионе нефтетрейдеров: июльские ценники от Saudi Aramco были рекордно высокими с лета 2014 года.

В июне Саудовская Аравия нарастила нефтяной экспорт (на 135 тысяч баррелей в день), еще 0,5 млн баррелей добавили Ирак и ОАЭ. Это полностью компенсировало провал иранских поставок, которые рухнули почти вдвое - до 515 тысяч баррелей в сутки. Причем основная часть этой нефти осталась на танкерах без покупателей, отмечают аналитики Kpler.

Спрос между тем слабеет: в Дубае спотовые цены на физическую нефть с поставкой в сентябре падают, cказал Reuters один из нефтетрейдеров. «Официальные цены должны снизиться, потому что спотовые цены упадут в ближайший месяц», - добавил он.

Хотя ближневосточные нефтяные монархии уже 2,5 года ограничивают добычу и на этой неделе решили продлить соглашение ОПЕК+ до апреля 2020 года, эффект от этих действий выдыхается, говорит аналитик OANDA Эдвард Мойя.

«Торговая война вряд ли будет закончена в ближайшее время, и хотя центробанки планируют свежие стимулы, экономическая активность в мире продолжает сползать вниз», - констатирует Мойя.


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