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Лукашенко замалчивает трагедию 3 июля, но поздравил Мадуро

  • 5.07.2019, 10:23

Диктатор пожелал незаконному правителю Венесуэлы «осуществления всех планов».

Лукашенко поздравил незаконного правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с праздником — Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

«Этот день олицетворяет светлые мечты граждан Венесуэлы о свободе, согласии, благополучии и процветании страны. Сегодня, несмотря на многочисленные препятствия, ваше государство продолжает решительно отстаивать свое право на независимость и собственный путь развития», — отметил диктатор.

«Венесуэльцы всегда могут рассчитывать на нашу поддержку в защите общих ценностей, — заверил Лукашенко. — Убежден, что только конструктивный диалог на основе принципов международного права способен обеспечить мирное сосуществование государств».

Диктатор особо отметил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с Венесуэлой во всех сферах. Также он пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья и осуществления всех планов.

Напомним, что Лукашенко так и не высказался по поводу трагедии во время салюта 3 июля в Минске. Официальные СМИ освещает эту тему скупо.


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