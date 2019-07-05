Тень Путина Виталий Портников

5.07.2019, 10:35

Виталий Портников

Есть народ, который может не захотеть, чтобы над ним властвовали чужие тени.

Бывший глава администрации президента Украины Виктор Медведчук скупает местные телевизионные каналы, ведет на парламентские выборы одну из немногих партий, претендующих на попадание в Верховную раду, договаривается с администрациями оккупированных Кремлем территорий об освобождении пленных и регулярно появляется на главных экранах России с объяснениями, как Украина устроена. При этом сам Медведчук никакой популярностью в стране не пользуется, на личные электоральные успехи рассчитывать не может, с основными политическими игроками на украинской политической сцене - причем и в патриотическом, и в коллаборационистском лагерях - находится в очень непростых отношениях. В чем же тогда причина такой влиятельности, такого непреходящего успеха?

А причина эта очень проста. Виктор Медведчук - тень. Тень Путина. Тень Путина в Украине.

Еще лет 17 назад, когда тогдашнему президенту Украины Леониду Кучме понадобился посредник для налаживания отношений с новым российским руководством, в котором уже не было его друзей и покровителей - Ельцина и Черномырдина, Медведчук сделал правильный выбор. Он понял, что запутавшийся в своей архаичной "многовекторности" и оказавшийся в изоляции на Западе Кучма все равно не сможет и не захочет оказать необходимый объем услуг новым хозяевам Кремля.

А он, Медведчук, сможет. Он окажет необходимые услуги и Путину, и Медведеву. И сможет сказать им то, что они хотят услышать. И стать для них тем, кем они хотят его увидеть.

С тех пор Медведчуку сопутствует только удача. При любых украинских властях, в любой ситуации. Он может ошибаться в прогнозах - как это было с президентством Виктора Ющенко. Он может оказываться чужим в клановых раскладах - как это было при президентстве Виктора Януковича. Его могут считать агентом влияния враждебного государства - как это было при президенте Петре Порошенко. От всего этого Медведчуку ни холодно ни жарко.

Тот, кто хочет говорить с Путиным и добиваться от российского президента хоть какого-то результата, должен вначале говорить с Медведчуком.

Украинцы еще помнят, как Путин отдавал Медведчуку пленных, будто насмехаясь над руководством, которое они избрали. Но то, как Путин в Крыму провел несколько минут с президентом Януковичем, а потом поехал отдыхать в роскошное имение Медведчука, они уже забыли. Украинская политическая память - девичья. Если бы украинцы помнили, как усиливался Медведчук при режимах, которые хотели найти общий язык с Москвой, они поняли бы, что сейчас происходит в их собственной стране.

А сейчас настоящий звездный час Виктора Медведчука. При неопытном президенте, окруженном людьми с отсутствующей компетенцией, при искреннем непонимании Владимиром Зеленским и его советниками подлинных целей и намерений Владимира Путина любая тень обретет новое величие. Тем более тень Путина.

Зеленский будет с каждым днем мельчать, терять рейтинг и понимание, что делать и как со всем этим совладать. Превращаться в тень. А тень Путина будет с каждым днем обретать объем и новые возможности. Превращаться в хозяина положения. Собственно, как и задумывали организаторы нынешнего украинского хаоса.

Есть, правда, еще народ, который может не захотеть, чтобы над ним властвовали чужие тени. И этот народ может опять выйти на улицы. Но об этом ничего не известно ни Путину, ни Зеленскому, ни Медведчуку.

Виталий Портников, «Грани»