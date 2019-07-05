Шествие в Слониме по случаю «дня независимости» начинал Сталин 8 5.07.2019, 10:37

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Портрет советского тирана вели на машине, принадлежащей Слонимскому ЖКХ.

Широко отметили в Слониме «день независимости» 3 июля. Были там и официальная часть, и концерт, и шествие, передает «Радыё Рацыя».

Особой «изюминкой» шествия был большой портрет Сталина, который везли на машине. Будто это не ХХI-ый век, а 1940-1953-ие года. Около Сталина на кузове автомобиля стояли слонимцы с цветами и аккордеоном.

На машине было написано слово «Победа». А на дверях машины указано, что она принадлежит Слонимскому РУП ЖКХ.