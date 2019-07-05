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Коллега погибшей во время салюта в Минске: Ее любили и коллеги, и студенты, все шли за советом

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  • 5.07.2019, 10:55
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ФОТO: ONLINER.BY

Наталья Николаевна несколько лет назад вышла на пенсию.

- Очень жаль, мы просто в шоке, что это случилось именно с ней, - вздыхает Ольга Александровна в интервью kp.by, коллега погибшей на ЧП во время салюта Натальи Николаевны. - Она работала в нашем институте больше 10 лет: и в учебном отделе, и в деканате. Ее любили и коллеги, и студенты, к ней все шли за советом. Даже слов не хватает, чтобы ее охарактеризовать: она прежде всего была хорошим человеком и хорошим работником. Очень любила свою семью, помогала дочери: на один год даже брала в институте декретный отпуск, чтобы дочка смогла поработать, а сама ухаживала за внучкой. Мы работали вместе добрых полтора десятка лет. Но мы не просто вместе работали. Вместе ездили за город на пикники, на дачу, вместе играли в волейбол, ходили в кино и театры, делились рецептами и радостью от приятных событий в жизни. Вместе отмечали праздники, пекли блины на Масленицу… Наталья Николаевна была жизнерадостной, неунывающей оптимисткой, всегда была готова помочь и поддержать. Неизменно деликатная, дипломатичная, она умела находить и подход к людям, и компромиссы в решении проблем. Она была НАША НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, ею и останется. Трудно осознать, что коллега уже никогда не позвонит… Светлая ей память!

Наталья Николаевна (справа) погибла во время салюта. Фото: личный архив

О происшествии, которое случилось во время салюта, Ольга Александровна услышала по радио.

- Я была в шоке, что у нас в принципе в Беларуси такое происходит, а когда узнала, что это Наталья Николаевна - была просто в ужасе. Расстроен весь коллектив. Две недели назад наша коллега случайно встретила Наталью Николаевну, мы все ее вспоминали добрым словом.

Напомним, в Минске 3 июля во время салюта произошло ЧП: 64-летняя женщина погибла, осколок попал ей в шею, повредил сонную артерию. Еще 10 человек пострадали, двое из них находятся в больнице.


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