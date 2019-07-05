Депутаты Европарламента блокируют партию Ле Пен от ключевых должностей 5.07.2019, 10:50

Евродепутаты используют правило «санитарного кордона».

Политические группы Европейского парламента отказываются привлекать французскую ультраправую партию "Национальное объединение" к процессу определения ключевых должностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Партия Марин Ле Пен и ее союзники получили значительное количество мест в Европарламенте, но им не позволяют занимать ключевые посты, поскольку евродепутаты используют правило "санитарного кордона".

Эта практика направлена на исключение крайне правых партий из политического процесса. В Европарламенте ее использовали в различных формах более десяти лет, чтобы гарантировать, что антиевропейские и популистские партии не могут занять ключевые позиции.

Однако на этот раз не было уверенности в том, будет применяться "санитарный кордон", поскольку некоторые члены Европарламента считают, что его трудно оправдать с точки зрения демократии.

"У меня смешанные чувства по этому вопросу. Однако когда я увидел позицию членов Европарламента во время первого заседания... это было печальное зрелище. Эти люди не хотят играть по правилам", - признался французский депутат Европарламента.

На церемонии открытия нового Европарламента 2 июля депутаты партии Ле Пен отказались встать во время исполнения гимна ЕС, в то время как депутаты британской партии Brexit встали и повернулись спиной к залу.

Ouverture de la session inaugurale au Parlement européen à Strasbourg. Durant l’hymne, les élus RN restent assis. Les eurodéputés britanniques pro-Brexit préfèrent, eux, tourner le dos à l’hémicycle. #EuropeanParliament pic.twitter.com/ECrWtyJmlv — Charles Sapin (@csapin) 2 июля 2019 г.

В партии Ле Пен 22 евродепутата, которые входят в группу "Идентичность и демократия" (ID). Эта группа из 73 депутатов – пятая по величине в Европарламенте.

Согласно правилу, такие цифры дают право на определенное количество постов. Это правило обеспечивает распределение ключевых позиций между различными политическими семьями в соответствии со сложными расчетами, обеспечивающими представление каждой партии.

Если строго придерживаться этого правила, евродепутаты "Национальной ассамблеи" должны получить место во главе Комитета по сельскому хозяйству или Комитета по правовым вопросам.

Четыре основные группы в Европарламенте согласны поддерживать "санитарный кордон" вокруг группы ID.

Когда 3 июля были выбраны вице-президент Европарламента, популисты и евроскептики с "Группы европейских консерваторов и реформистов" (ECR) не получили ни одного из 12 доступных постов, которые были разделены между проевропейскими группами.