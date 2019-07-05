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Во время салюта в Бобруйске тоже было ЧП

  • 5.07.2019, 11:10
Бобруйск. Фейерверк перед зданием горисполкома

Подробности рассказали очевидцы.

Во время салюта на День города в Бобруйске 29 июня случился небольшой пожар. Очевидец фейерверка на День города Александр рассказал «Вечернему Бобруйску»:

– От залпа «вертушки» загорелись кусты у горисполкома. Это внешний угол большой клумбы у самого входа в горисполком, справа. Полыхали минуты две. Потом примчались пожарные, потушили. Вообще траектории залпов были направлены в окна соседних домов. А на головы зрителей сыпались искры и пепел.

На сегодняшний момент следы загорания декоративного кустарника убраны.

Напомним, бобруйский салют на День города давали с двух точек – с крыши горисполкома и со специальной 18-тиметровой конструкции, которую возвели между памятником Ленину и горисполкомом. Организаторы называли тот фейерверк уникальным.


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