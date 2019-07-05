Российские военные начали учения в Черном море, где проходят маневры НАТО 9 5.07.2019, 11:23

2,215

Иллюстрационное фото

РФ отправила в Черное море отряд из 10 кораблей.

Отряд из десяти кораблей российского флота начал плановые маневры в Черном море, где уже проходят военно-морские учения Sea Breeze стран НАТО, сообщили «Новой газете» в пресс-службе Минобороны.

Военные отметили, что продолжают «контролировать деятельность кораблей НАТО». Для этого используются противолодочные и сторожевые корабли, также было организовано дежурство самолетов морской авиации и береговых ракетных комплексов.

Учения НАТО Sea Breeze 2019 проходят с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря. В них принимают участие около 30 кораблей и самолетов, а также около тысячи военнослужащих из 18 стран, в том числе США, Великобритании, Украины, Турции и Канады.