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Экс-помощника Лукашенко за закрытыми дверями приговорили к 12 годам заключения

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  • 5.07.2019, 11:25
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Сергей Ровнейко
Фото: grodnonews.by

Его задержали за взятку в $200 тысяч.

Сергей Ровнейко, экс-помощник Лукашенко по Гродненской области, приговорен к 12 годам заключения. Бывший глава федерации бокса Дмитрий Тихомолов приговорен к 2 годам заключения, пишет nn.by.

Верховный суд предельно ограничил информацию о процессе над ними.

Ровнейко обвиняли в получении взятки в размере $200 тысяч. Деньги ему передавал бизнесмен Алексей Алексин.

Сергей Ровнейко ранее, в 2000-х, возглавлял гродненский Госконтроль. В 2013 году Ровнейко перевели в Минск. В центральном аппарате Госконтроля он курировал гродненскую область. А в 2015-м Лукашенко назначил его своим помощником все по той же Гродненской области.


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