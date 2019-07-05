Глава МИД Польши: Европа должна увеличить свое влияние на Балканах 1 5.07.2019, 11:38

Яцек Чапутович

Это позволит противостоять другим игрокам в стратегически важном регионе.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая на саммите Западных Балкан в Познани, подчеркнул, что Европа должна увеличить свое влияние на Балканах, чтобы противостоять другим странам: «Другие игроки, такие как Россия, Турция или Китай ссылаются на исторические, культурные и религиозные связи, и в конце концов на экономические, имеют влияние на развитие региона. Это влияние не всегда совпадет с направлением, желаемым нами, Европейским союзом», сообщает «Радио Польша».

Сегодня, 5 июля, второй день форума. В заседаниях принимают участие 14 премьеров стран Европейского союза и балканских стран, в том числе польский премьер Матеуш Моравецкий, канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьеры Великобритании и Франции – Тереза Мэй и Эдуард Филипп. Политики обсуждают интеграцию западно-балканских стран с ЕС и экономическое развитие этого региона.

Политики и эксперты согласны в том, что вступление в балканских стран в ЕС пока что не является возможным, но министры иностранных дел Польши и Германии говорили в Познани, что интеграция является окончательной целью берлинского процесса, то есть помощи ЕС для Балкан.

Вчера на саммите Западных Балкан представители стран ЕС и Европейской комиссии подписали документы о создании специального инвестиционного фонда для Балкан, предположительно на более 10 миллионов евро.

Помощь для балканских стран – это часть т.н. берлинского процесса, начатого Германией пять лет назад и заключающегося в поддержке государств Южной Европы, которые хотели бы вступить в Европейский союз. Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии. В настоящий момент председательствует в работах этого процесса, поэтому саммит Западных Балкан проходит в Познани.