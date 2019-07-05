Трагедия в Столбцаx: стали известны новые подробности 20 5.07.2019, 11:41

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Следственный комитет завершил расследование дела.

Завершено расследование двойного убийства в столбцовской СШ № 2 в феврале 2019 года, информирует пресс-служба Следственного комитета. Десятиклассник нанес удары ножом учительнице истории и ученику 11-го класса, они скончались на месте происшествия. Ранения получили несколько школьников.

Отмечается, что еще до нападения в классе на учительницу обвиняемый, который "руководствовался хулиганскими мотивами", ударил молотком своего одноклассника. Нападением на педагога (она получила не менее двух удара ножом), по версии СК, парень демонстрировал свое мнимое "превосходство и исключительность по отношению к окружающим". Затем он нанес два ножевых ранения двум одноклассникам, которые его пытались остановить. На 11-классника он напал в другом классе.

В коридоре злоумышленник угрожал ножом учителю биологии и заместителю директора, а потом еще и однокласснице, которой поцарапал ножом шею. Потом он решил сбежать из здания учебного заведения.

Комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза засвидетельствовала, что десятиклассник мог полностью осознавать значение своих действий и руководить ими. Были найдены молоток, нож и пиротехнические изделия, с которыми он пришел в школу.

Школьника обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений и особо злостное хулиганство. Свою вину он признал лишь частично. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.