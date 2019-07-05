Его нужно уйти 4 Telegram-канал «СерпомПо»

5.07.2019, 11:52

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И чем скорее – тем лучше.

«Красуйся, счастлива Россия! Восторгом радостным пылай …». Чрез итальянскую газету Путин поведал россиянам о своих планах.

Беспомощность сквозит в сером, как старый асфальт, интервью Путина миланскому «Вечернему курьеру». Ни идей, ни силы, много слов, стертых от частого употребления. И сквозь читанный референтами текст — старческая вялость.

Главное место в интервью Путина, основное, что все хотели услышать, — когда он, наконец, оставит нашу страну в покое:

«Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь».

Говорит — «в мире», но разумеет — «в России».

Конечно, «есть, чем заняться». Главное – сохранить за своей мафиозной группой власть. Противостоять своему народу, который все больше понимает, что за 20 последние лет его обманули, на нем обогатилась правящая группа, украв у страны будущее. Не оставив ей шансов обойтись без больших потрясений.

Конечно, «трудно делать прогнозы». Об исходе этого противостояния – «напряженной работы». О жертвах, которые будут принесены гражданами и о результатах, к которым придет наша страна после ухода правящей мафии и превращения России в нормальное демократическое государство.

Уходить Путину некуда. 20 лет сидят у власти не для того, чтобы уходить. Обогащаются на власти не для того, чтобы уходить. Уничтожают выборы и свободу слова не для того, чтобы уходить. Начинают и ведут преступные войны (с Украиной) не для того, чтобы уходить.

Уйти ему нельзя. Уйти его можно. И нужно. Чем скорее – тем лучше.

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