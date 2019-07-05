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Зеленский подписал указы о новых назначениях в СБУ

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  • 5.07.2019, 12:06
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Проведены кадровые замены на высоком уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский обновил руководство Службы безопасности Украины, сообщает nv.ua.

Согласно указу № 480/2019 от 4 июля, новым руководителем Главного следственного управления СБУ назначен Богдан Тиводар.

Ранее он с 2014 года занимал должность заместителя начальника ГСУ.

Кроме того, своими указами № 478/2019 от 4 июля и № 479/2019 от 5 июля Зеленский назначил Александра Карпенко и Анатолия Дублика заместителями руководителя СБУ.

Первый до этого занимал должность начальника Главного управления спецслужбы в Донецкой и Луганской областях, а второй руководил одним из департаментов ведомства.

Напомним, что 22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил своего друга детства Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ, и на данное время он исполняет обязанности главы спецслужбы.

В свою очередь Василий Грицак сейчас официально находится в отпуске.

При этом, чтобы Баканов смог занять пост в. о. глава СБУ, ему было присвоено звание лейтенанта.


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