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Канал ОНТ приписал авторство песни Владимира Некляева другому человеку

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  • 5.07.2019, 12:57
  • 2,517
Фото: facebook.com/vadzimij

Провластный телеканал оказался в центре скандала.

3 июля на канале ОНТ был показан гала-концерт «Нашы песні — наша жыццё», посвященный «дню независимости». На нем прозвучала песня «Родны мой горад» на слова поэта и политика Владимира Некляева, пишет tut.by.

Но в телеверсии ее автором был назван другой человек. На ситуацию обратил внимание пользователь «Фейсбука» Вадим Минчук.

Фото: facebook.com/vadzimij

Слова к песне «Родны мой горад» написал Владимир Некляев, музыку — композитор Василий Раинчик. Как видно на скриншоте, в титрах указано, что автором музыки и слов якобы является композитор.

Фото: facebook.com/vadzimij

Владимир Некляев многие годы работал как поэт-песенник, сотрудничал с ансамблем «Верасы», певцами Ярославом Евдокимовым, Ириной Дорофеевой, Дмитрием Войтюшкевичем.

В настоящее время Владимир Некляев работает над романом о Янке Купале.


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