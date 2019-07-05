В Минске очередное уплотнение 16-этажкой привело к недовольству местных жителей 1 5.07.2019, 13:18

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Фото: realt.by

Минчане намерены добиться приостановления стройки.

В микрорайоне «Красный Бор-2» на клочке земли площадью чуть более 1,3 га начали возводить жилой дом на 143 квартиры с прилегающей парковкой на 38 и стоянкой на 77 машиномест. Также здесь планируют построить детскую и хозяйственную площадку, площадку для сбора мусора, а также провести озеленение участка. Жители ближайших домов в это не особо верят. Они утверждают, что «в генплане этого дома нет, в проекте детального планирования о высотке тоже не упоминается, общественного обсуждения не было». Realt.by попытался разобраться в ситуации.

С чего все начиналось?

В марте 2013 года aдминистрация Фрунзенского района на своем сайте пригласила всех желающих принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта строительства «Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Мазурова и Лобанка». По словам местных жителей, в назначенный день никто из комиссии на встречу не пришел. Чуть позже на сайте появилось сообщение об отмене общественного обсуждения. Мол, заказчик не выполнил свои обязательства по оповещению населения о встрече. К сожалению, сообщения о приглашении и об отмене общественного обсуждения на сайте администрации района уже не найти. Но упоминание о них осталось на форуме, который был специально создан для обсуждения этой стройки.

Фото:Скриншот из форума onliner.by

Фото:Скриншот из форума onliner.by

«Администрация Фрунзенского района Минска сообщает, что общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта строительства «Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Мазурова и Лобанка», проведение которого планировалось в период с 20.03.2013 по 03.04.2013, отменяется в связи с невыполнением заказчиком требований Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением совета министров Беларуси от 01.06.2011 № 687».

Когда ситуация начала обостряться?

Все прекрасно забыли об этой ситуации и жили спокойно до 2018 года. А в марте на подъездах домов микрорайона появились оповещения, что рядом вот-вот развернется стройка высотки. Местные жители были крайне возмущены. Ведь им пообещали обсуждение нового дома. После, не по их вине, это обсуждение отменили, а сейчас без «обьявления войны напали на их родной микрорайон».

Жители ближайших домов быстро сколотили инициативную группу и начали писать обращения во все инстанции.

— Ну, это просто возмутительно. Нас пригласили на общественное обсуждение, потом его отменили, а сейчас строят дом. Причем в генплане его нет, и ни в одном проекте детального планирования тоже. Откуда он взялся? Если была корректировка ПДП, то нас должны были пригласить на обсуждение. Но ведь тишина, — рассказывает Александр, член инициативной группы.

Комитет архитектуры и градостроительства ответил жителям, что разработка проекта детального планирования не целесообразна. А значит, и проводить общественное обсуждение смысла нет.

Чего хотят местные жители?

Изначально жители микрорайона Красный Бор-2 хотели узнать только одно: почему в 2013-м администрация планировала общественное обсуждение, а сейчас развернули стройку без нее. Но каждый ответ от госструктур рождал все новые и новые вопросы. Документация на застройку микрорайона подготавливалась в далеких 90-х. Место, где сейчас возводят дом, резервировалась под постройку развязки дорог. Однако «в начале 2000-х» кто-то, зачем-то и как-то внес коррективы красных линий, что позволило вместо развязки спланировать там новый дом. Попытки жителей взглянуть на документацию из прошлого столетия не увенчались успехом.

Причем КАиГ утверждает, что градостроительная документация в норме и действительна, в нее только внесли небольшие корректировки красных линий. И в тоже время Министерство архитектуры и строительства опровергает слова КАиГа:

«Градостроительная документация, разработанная в 1989—1993 годах и утвержденная в установленном законодательством порядке, является действующей в настоящее время при условии, если после 1993 года она не подлежала корректировке и новому утверждению».

Жильцы уже смирились с тем, что документы из ХХ века им никто не покажет. Но они не опускают руки и надеются увидеть хоть какую-нибудь документацию, в которой упоминается строящийся дом.

В конце 2018 года решением Мингорисполкома земельный участок для строительства передается УП «Завод эффективных промышленных конструкций». Застройщик начинает разрабатывать проектную документацию. В апреле у местных жителей добавляется головной боли — они узнают, что рядом с ними на маленьком клочке земли появится дом на 143 квартиры.

— Да мы и не против здесь дома. Но ведь не 16-этажного на 143 квартиры. Да и обещания по поводу парковочных мест. Ну как это физически сюда можно впихнуть? — говорит Светлана, которая также входит в инициативную группу. — Мы думали, что здесь будет свечка типа тех, которые стоят в конце улицы Лобанка. Они бы и вписались отлично в архитектурный контекст этого микрорайона. А так — получится муравейник.

Какая позиция государственных структур?

Как уже упоминалось выше, КАиГ ссылается на то, что все градостроительные документы на застройку микрорайона были подготовлены в 90-х годах ХХ века. Эти документы действительны и по сегодняшний день. В 2012 году УП «Минскградо» выполнило градоэкономическое обоснование возможности размещения на пересечении Лобанка и Мазурова жилого дома, благодаря которому в этом же году производится корректировка красных линий.

Администрация Фрунзенского района утверждает, что участок, где собираются строить дом, относится к типу функционального использования территории — 197ЖМ. Эта территория предусмотрена для строительства жилых домов, и, как мы знаем из ответов выше, «разработка ПДП для него не нужна, а общественное обсуждение нецелесообразно».

Нестыковки по мнению жителей

Осталось неясным, почему администрация Фрунзенского района вначале запланировала общественное обсуждение, потом его отменила, а впоследствии и вовсе отказалась.

Комитет архитектуры и градостроительства в одном из ответов выше указал, что корректировка красных линий стала возможна после градоэкономического обоснования, которое провело в 2012 году УП «Минскградо». История очень похожа на конфликт в Западном поселке, о котором мы писали ранее. Тогда прокуратура развернула проектную документацию на доработку с разъяснением, что «градоэкономическое обоснование размещения объекта — документ, который не предусмотрен законодательством и его статус не определен».

На еще один спорный момент ссылается администрация Фрунзенского района. По словам чиновников участок, на котором планируется возведение дома, относится к зоне жилой многоквартирной застройки 197ЖМ. А эта зона отражена в проекте детального планирования «Корректировка детального планирования территории в границах ул. Притыцкого — Лобанка — Одинцова — Скрипникова — Мазурова — МКАД в связи с размещением технопарка на территории».

В 2014 году состоялись общественные обсуждения этого ПДП. На приглашение можно взглянуть вот здесь. А вот здесь мы писали о результатах общественного обсуждения «Технопарка». Администрация изучила этот проект детального планирования и пришла к выводу, что участок для строительства дома находится в пределах красных линий. Поэтому корректировка ПДП не целесообразна. Для наглядности — вот как выглядят детальные планы с эскизом застройки, которые выносились на обсуждение.

— Резонный вопрос: почему КАиГ ссылается на ПДП 90-х годов, а администрация района — на ПДП 2014 года. И какое отношение данный ПДП имеет к красным линиями западнее Лобанка и севернее Мазурова в месте пересечения данных улиц? — задается вопросом Александр.

Что говорит застройщик?

Журналистам удалось пообщаться с застройщиком (напомним, что им выступает УП «Завод эффективных промышленных конструкций»).

— Проектная документация у нас имеется и утверждена. Решение на отмену общественного обсуждения принял комитет по архитектуре и градостроительству и передал его нам. Оперативно номер документа и его дату вам сказать не сможем. Нужно поднимать дело. По поводу выделенного участка вам лучше уточнить в администрации района. С нашей стороны вся документация подготовлена и утверждена. Здесь будет обычная «долевка». Окончание строительства намечено на январь 2021 года, — рассказал начальник управления капитального строительства КУП «ЗЭПК» Виктор Козлей.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Оперативно получить ответ от администрации Фрунзенского района и комитета по архитектуре и градостроительству нам не удалось.

Что по этому поводу говорит юрист?

Разобраться с ситуацией помогла Елена Кагарлицкая из Минской областной коллегии адвокатов:

— История похожа на ситуацию с застройкой на Васнецова, но там жители обжаловали стройку в Мингорисполкоме и прокуратуре из-за того, что у самого инвестора и застройщика было много нарушений. Из-за того, что на стадии проектирования было неправильно рассчитано количество парковочных мест, они все не поместились в прилегающую территорию. И тогда документ градоэкономического обоснования посчитали недостаточным для корректировки красных линий. Прокуратура потребовала решение комплексной комиссии, куда должны войти Мингорисполком, Горзем и прочие структуры. И уже после этого можно было вносить корректировку красных линий. Но опять же — тогда были объективные причины.

— Но в случае с Васнецова отмена корректировок произошла после того, как дом уже был построен и выплыли все недостатки. То есть сейчас жителям микрорайона Красный Бор-2 ничего не остается, как ждать завершения строительства?

— В принципе, если у застройщика есть вся документация, проектирование дома и парковок происходило расчетным методом, то да — сейчас жителям будет сложно чего-то добиться. Ценных исторических территорий рядом нет. Думаю, сложно сейчас будет чего-то добиться. Только если прокуратура инициирует проверку.

— А при корректировке красных линий администрация района должна была пригласить жителей на общественное обсуждение?

— Могла, но не обязана. Если идет корректировка и есть определенные требования, для чего это происходит, то могут вынести на обсуждение, но не обязаны. Обычно повторно это не обсуждают, так как это затягивает время. Если это место раньше было зарезервировано под магистраль, но потом ГАИ и другие структуры провели анализ, что развязка тут не нужна, то могут скорректировать ПДП. К сожалению, город растет, уплотняется, везде появляются «свечки», там где можно всунуть. С этим ничего не сделать.

Что происходит сейчас?

Инициативная группа жильцов начала собирать подписи за приостановление стройки. Многие противники этой стройки, которыми они являлись изначально, сейчас изменили свое мнение. Напомним, что застройщиком выступает УП «Завод эффективных промышленных конструкций». Это предприятие славится тем, что 90% их строек — социальное жилье. Поэтому свои подписи за отмену стройки отдали далеко не все.

— Просто это те люди, которые стоят в очереди на соцжилье. В основном это многодетные семьи, — рассказывает Александр. — Я не знаю, может, они надеются, или им пообещали новые квартиры в Минске и в этом доме.

Фото: realt.by

Фото: realt.by