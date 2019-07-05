В Беларуси вышла книга популярной польской писательницы с белорусскими корнями 5.07.2019, 13:28

О чем рассказывает новый роман Катажины Бонды?

Четыре года назад роман Okularnik Катажины Бонды получил награду Bestseller Empiku 2015 в категории «Польская литература». Книга уже вышла в переводах на многие языки, а недавно появилась на полках белорусских книжных магазинов.

Роман вышел в переводе Анатоля Брусевича в издательстве «Янушкевич». Доктор филологических наук Анна Кислицына рассказала, почему считает этот роман лучшей белорусской книгой за последние десять лет.

«Вот вы поверите, что можно в один присест — за выходные — прочитать белорусскую книгу в семьсот пятьдесят четыре страницы и сожалеть о том, что их, страниц, в книге так мало? Честно говоря, я — нет. Тем не менее такие книги существуют! С непритворной радостью представляю вам must have современного белоруса — роман «Акулярнік» Катажины Бонды, вышедший с подзаголовком «Нет тела — нет преступления» , - пишет Анна Кислицына.

Сегодняшняя «королева польского детектива» выросла в Гайновке. Этот городок возле Белостока — место самой большой концентрации белорусов на территории Польши. На сегодняшний день в Польше продано более 2 миллионов экземпляров книг Катажины Бонды, а права на ее книги купили крупнейшие издательства мира.

По сюжету этого детектива профайлер Саша Залуска приезжает в незнакомую ей Гайновку поговорить с отцом своего ребенка и попадает в водоворот кровавых событий, позволяющих местной полиции видеть в ней не помощницу в расследовании (профайлер — это криминалист, который специализируется на создании психологического портрета предполагаемого убийцы), а подозреваемую.

Местные жители уверены, что ко многим таинственным убийствам причастен местный олигарх, владелец Mercedes-Benz W210 — машины, которую из-за характерных круглых фар поляки называют «очкариком».

«Детективная нить в книге такая сложная, длинная и запутанная, что, даже прочитав текст, не могу вам сказать, кто ж там всех убивал, хотя вроде как к концу истории то-се понемногу проясняется. Трудно поверить, но и ожидаемого хэппи-энда — а ведь к этому все шло! — в книге нет.

Но книга хороша не только потому, что она написана на стыке жанров — исторического и детективного. Прежде всего поражает та скрупулезность, с которой Катажина Бонда работает над деталями. В конце книги есть благодарности и перечисление экспертов, у которых автор уточняла подробности тех или иных событий и действий.

Но самое удивительное в романе «Акулярнік» то, что это реально самая белорусская книга из прочитанных мной за последние десять лет. На ее страницах звучит музыка белорусских групп, говорит радио «Рация», вспоминается поэтесса Лариса Гениуш. Героиня обещает подарить коллеге только вышедший перевод «Алисы в Стране чудес» (он реально вышел на момент написания книги!). Причем культурные коды иногда так ловко «зашиты», что их не сразу и считаешь. Например, предавший односельчан парень зовется Стахом, и, само собой, не каждый считает культурное послание, заложенное в этом имени. Но самым сложным лично для меня оказалось принять образ белорусов в интерпретации местного населения» , - пишет Анна Кислицына.