Выборы в Украине: Смешко рассказал о ставке на средний класс 1 5.07.2019, 13:38

К нему должны относится более 50% населения страны.

Пенсионеры в Украине должны быть представителями среднего класса, уверен бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, лидер партии "Сила и честь", кандидат в нардепы Украины Игорь Смешко. Об этом он сказал в эфире авторской программы основателя издания "Гордон" "В гостях у Дмитрия Гордона".

"Пенсионеры доведены фактически до вымирания. Мы выступаем за то, чтобы пенсионеры стали средним классом, как в европейских странах. Что касается военных пенсионеров, нужно возвращать то, что было уничтожено. Шкала максимальной пенсии должна составлять 90%, со всеми надбавками за службу. Нельзя нарушать социальный уровень, которого достигли согласно Конституции", – сказал Смешко.

По его мнению, главное для демократии – "критическая масса" среднего класса.

"Зажиточных людей в стране должно быть более 50%. К ним должны относиться и пенсионеры, врачи, учителя, инженеры, творческая и научная интеллигенция. Пенсия должна превращать пенсионеров в средний класс, они должны помогать детям учиться и должны отдыхать, как это происходит в европейских странах. Мы – очень богатая страна, мы всего этого можем добиться", – заявил политик.

Пенсионная реформа в Украине вступила в силу 11 октября 2017 года. По данным Министерства социальной политики, пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн.

С 1 июля в Украине выросли пенсии для граждан, у которых большой трудовой стаж, но низкие пенсии из-за невысоких зарплат.