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Стало известно, какой будет погода в выходные и в начале недели

  • 5.07.2019, 14:13

Завтра будет до +23°С.

На этой неделе установилась холодная для этого времени погода, и в ближайшие дни рассчитывать на тепло не приходится, температурный фон будет удерживаться на 3-5°С ниже климатической нормы, а в сочетании с порывистым ветром погода будет некомфортной. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

6 июля, в субботу, погодные условия будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, по северо-востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами прогремят грозы. Днем во многих районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +6...12°С, максимальная температура днем в основном +15...21°С, по югу страны до +23°С.

7 июля, в воскресенье, атмосферный фронт принесет на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В дневные часы сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +8...15°С, максимальная температура днем в основном +16...23°С, по югу воздух прогреется до +25°С.

8 июля, в понедельник, ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Днем ожидается порывистый ветер, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +7...12°С, максимальная температура днем будет от +14°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку страны.

9 июля, во вторник, сохранится неустойчивая прохладная погода. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +6...13°С, максимальная температура днем +14...20°С, по югу местами воздух прогреется до +22°С.


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