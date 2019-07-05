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Польские семьи подали более 2 миллионов заявлений на пособие «500+»

  • 5.07.2019, 14:20

В рамках расширенной программы «Семья 500+» денежное пособие будут получать 6,8 миллионов детей.

В Польше с 1 июля подано более 2 миллионов онлайн-заявлений на получение пособия в рамках социальных государственных программ «Семья 500+» и «Хороший старт». Об этом «Радио Польша» сообщила министр семьи, труда и социальной политики Польши Божена Борыс-Шопа.

По словам главы ведомства, что семьи получили уже 100 тысяч подтверждений о выделении пособий. Более 1 миллиона 320 тысяч заявлений связаны с программой 500+. «Я уверена, что многие семьи уже получили деньги», - подчеркнула Божена Борыс-Шопа.

1 июля стартовала расширенная программа «Семья 500+», согласно которой ежемесячное пособие в размере 500 злотых (117,6 евро) будет выделятся всем детям в возрасте до 18 лет, при этом не будет учитываться доход семьи.

По прогнозам Министерства семьи, труда и социальной политики, после расширения программы «Семья 500+» пособия получат в общей сложности 6 миллионов 800 тысяч детей, среди которых будут также все дети, которые находятся в воспитательно-опекунских учреждениях. До этого – по ситуации на апрель 2019 года – пособие получали 3 миллиона 600 тысяч детей.

С начала июля этого года через интернет можно также подать заявление на получения пособия на школьные принадлежности в рамках программы «Хороший старт» в размере 300 злотых (70,6 евро).


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