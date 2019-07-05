В Москве задержаны шестеро сотрудников ФСБ России 5.07.2019, 14:39

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Трое из них состоят в спецподразделении «Альфа».

В Москве задержаны и арестованы шесть сотрудников Федеральной службы безопасности России. Трое из них состоят в спецподразделении "Альфа", двое – в банковском отделе ФСБ, известном как управление "К". Ещё один является сотрудником группы специального назначения "Вымпел".

Источник РБК утверждает, что работников ФСБ подозревают в хищении 140 миллионов российских рублей в неком банке. Другой собеседник издания заявил, что похитили 170 миллионов. По делу также проходит сотрудник академии ФСБ, утверждается в публикации.

Официального подтверждения от Центра общественных связей ФСБ пока не поступало. Ранее там заявляли о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Из какого они ведомства, не уточнялось.