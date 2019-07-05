«Ареной-Сити», ранее принадлежавшей Чижу, завладела таинственная компания 5.07.2019, 14:45

Фото с сайта arena-city.mnenie.by

В последнее время «Арена-Сити» находилась в залоге на сумму $75 миллионов у «Белагропромбанка».

Торгово-развлекательный комплекс «Арена-Сити» на проспекте Победителей в Минске, который ранее принадлежал миллионеру Юрию Чижу, сменил собственника.

В последнее время «Арена-Сити» находилась в залоге на сумму $75 миллионов у «Белагропромбанка».

Теперь комплекс принадлежат таинственному ООО «Парагис».

Пока нет определенности, кто стоит за этим «Парагис». Источники nn.by считают, что это ООО может быть околобанковской структурой.

В компании «Парагис» не стали говорить о том, каковы их планы относительно этого здания.

«Будем делать только лучше. Двигаться только вперед. Что мы за компания, не расскажем», — ответил ее представитель.