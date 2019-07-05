закрыть
5 июля 2019, пятница, 17:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Литве партии подписали договор о коалиции

  • 5.07.2019, 14:56
Фото: delfi.lt

В соглашении оговорены будущая программа правящего большинства и распределение постов.

Лидеры "крестьян", "социал-трудовиков", партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ – СХС) в пятницу подписали договор о коалиции, пишет delfi.lt.

Председатель "крестьян" Рамунас Карбаускис обещал уйти из власти в случае неудачи на выборах в этом году, но взялся за формирование нового большинства после поражения премьера Саулюса Сквярнялиса на президентских выборах.

Фото: delfi.lt

У коалиции четырех партий будет 76 голосов в Сейме.

До президентских выборов действовала коалиция Литовского союза крестьян и зеленых и Литовской социал-демократической трудовой партии. Эти партии подписали соглашение о сотрудничестве с фракцией партии "Порядок и справедливость", а ИАПЛ – СХС часто поддерживала решения правящих.

Ранее стало известно, что решение подписать догов о коалиции приняла Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ – СХС).

Об этом сообщил журналистам в сейме после заседания президиума ИАПЛ – СХС председатель партии, европарламентарий Вальдемар Томашевский.

"Решение позитивное. Мы подпишем соглашение о коалиции", – сказал он.

Tомашевский сообщил, что им достались министерства внутренних дел и транспорта. Кандидатов в министров у партии якобы пока нет. Председатель ИАПЛ – СХС не ответил на вопрос, устраивает ли их работа министров, которые сейчас возглавляют эти министерства.

"Мы не анализировали эту ситуацию, это следующий этап", – сказал Томашевский.

По его словам, кандидаты в министры станут известны после вступления в должность нового президента. Лидер партии добавил, что у ИАПЛ – СХС будут подходящие кандидаты в министры.

"Люди у нас есть. В Министерстве транспорта у нас были свои представители на должности вице-министров, МВД – министерство администрации, самоуправления. Вы прекрасно понимаете, что в этой области мы сильны", – сказал Томашевский.

Он также сказал, что практически все предложения партии для Плана мер по проведению в жизнь правительственной программы были приняты.

У ИАПЛ – СХС восемь представителей в сейме.

После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство. Переговоры об этом вели "аграрии", "социал-трудовики", партия "Порядок и справедливость" и ИАПЛ – СХС. У этих четырех партий в сейме 76 голосов.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев