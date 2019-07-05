В Литве партии подписали договор о коалиции 5.07.2019, 14:56

Фото: delfi.lt

В соглашении оговорены будущая программа правящего большинства и распределение постов.

Лидеры "крестьян", "социал-трудовиков", партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ – СХС) в пятницу подписали договор о коалиции, пишет delfi.lt.

Председатель "крестьян" Рамунас Карбаускис обещал уйти из власти в случае неудачи на выборах в этом году, но взялся за формирование нового большинства после поражения премьера Саулюса Сквярнялиса на президентских выборах.

Фото: delfi.lt

У коалиции четырех партий будет 76 голосов в Сейме.

До президентских выборов действовала коалиция Литовского союза крестьян и зеленых и Литовской социал-демократической трудовой партии. Эти партии подписали соглашение о сотрудничестве с фракцией партии "Порядок и справедливость", а ИАПЛ – СХС часто поддерживала решения правящих.

Ранее стало известно, что решение подписать догов о коалиции приняла Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ – СХС).

Об этом сообщил журналистам в сейме после заседания президиума ИАПЛ – СХС председатель партии, европарламентарий Вальдемар Томашевский.

"Решение позитивное. Мы подпишем соглашение о коалиции", – сказал он.

Tомашевский сообщил, что им достались министерства внутренних дел и транспорта. Кандидатов в министров у партии якобы пока нет. Председатель ИАПЛ – СХС не ответил на вопрос, устраивает ли их работа министров, которые сейчас возглавляют эти министерства.

"Мы не анализировали эту ситуацию, это следующий этап", – сказал Томашевский.

По его словам, кандидаты в министры станут известны после вступления в должность нового президента. Лидер партии добавил, что у ИАПЛ – СХС будут подходящие кандидаты в министры.

"Люди у нас есть. В Министерстве транспорта у нас были свои представители на должности вице-министров, МВД – министерство администрации, самоуправления. Вы прекрасно понимаете, что в этой области мы сильны", – сказал Томашевский.

Он также сказал, что практически все предложения партии для Плана мер по проведению в жизнь правительственной программы были приняты.

У ИАПЛ – СХС восемь представителей в сейме.

После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство. Переговоры об этом вели "аграрии", "социал-трудовики", партия "Порядок и справедливость" и ИАПЛ – СХС. У этих четырех партий в сейме 76 голосов.