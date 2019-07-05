Святослав Вакарчук рассказал, как вернуть Крым и Донбасс 3 5.07.2019, 15:17

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Святослав Вакарчук

Фото: Униан

Лидер партии «Голос» считает, что нужно усиливать украинскую армию.

Глава украинской партии «Голос», лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассказал о том, каким образом, по его мнению, следует «возвращать Крым и Донбасс». Об этом он заявил в в эфире программы Радіо Свобода «Ньюзрум-спецвыпуск», пишет сайт Крым.Реалии.

«Я понимаю, вы все хотите услышать ответ: вот вам пункт один, пункт два, пункт три, пункт четыре. Я уже много раз говорил, что я сторонник того, что Украина будет примером, как может существовать действительно независимое государство с равными правилами игры для всех. Поверьте, тогда нам будет проще вернуть и Крым, и Донбасс. Плюс нам нужно усиливать украинскую армию. Возвращать военным способом Крым или Донбасс – это одно, а не давать врагу ступить лишнего метра территории – это совсем другое», – сказал Вакарчук.

В список партии «Голос» Святослава Вакарчука вошли исполнительный директор компании ASTEM, делегат Курултая крымскотатарского народа Рустем Умеров и координатор инициативы «КрымSOS» Тамила Ташева.