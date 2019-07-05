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Школьные каникулы станут длиннее

  • 5.07.2019, 15:51
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Зимние каникулы в предстоящем учебном году будут небывало длинными — почти три недели.

Министерство образования определилось со сроками школьных каникул в 2019/2020 учебном году, сообщает nn.by.

Осенью школьники будут отдыхать 9 дней — с 1 по 9 ноября включительно (однако 9 ноября — суббота, поэтому, видимо, добавится еще один день).

Зимние каникулы — с 26 декабря по 11 января — будут продолжаться 17 дней. Но в реальности — 19 дней, так как 25 декабря (среда) — официальный выходной, а 12 января — воскресенье.

Весенние каникулы как обычно: с 30 марта по 4 апреля — 6 дней (но 5 апреля — воскресенье, а 29 марта — воскресенье).

Для учащихся первых и вторых классов будет дополнительная неделя отдыха — с 17 по 23 февраля.


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