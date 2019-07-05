Пиротехник о салюте 3 июля: Опасная зона должна быть - километр 9 5.07.2019, 15:57

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На салюте 3 июля использовались не только фейерверки «Пиро-Росса»?

Профессиональный пиротехник компании “Светофор”, занимающейся салютами и фейерверк-шоу, рассказал Еврорадио, что не так с организацией злополучного “смертельного” салюта в Минске. Осколок, который убил женщину, пролетел около полукилометра. По мнению эксперта-пиротехника, если он на таком расстоянии не утратил свою поражающую способность, значит, была ошибка в расчёте опасной зоны:

“Я вообще не представляю, что там должно быть, чтобы осколок пролетел полкилометра. Понимаете, если он пролетел такое расстояние, то диаметр опасной зоны должен быть километр. Видел фотографии машины, что от неё осталось, — и очевидно, что там не один шарик взорвался. Детонация была очень мощная”.

“И у нас бывают всякие недоработки, что-то не взлетает, взрывается на земле. Но для этого и делается радиус опасной зоны. Он при сертификации даётся каждому классу изделий, у них там [на салюте 3 июля. — Прим.] — 4 и 5. При соблюдении этого радиуса не должно быть пострадавших. Он поэтому и называется радиус опасной зоны, за ним должно быть безопасно”, — рассказывает пиротехник.

“Даже если там всё взорвётся сразу, то ничего не должно вылететь за радиус, мощности взрывной волны не должно хватить, — подчёркивает специалист. — Значит, опасная зона должна быть больше”.

Закупка без тендеров, модернизация мортир, “несовместимость” салютов

Министерство обороны 11 лет покупало фейерверки для праздничных салютов без тендеров. Эту информацию подтвердил Office Life пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров. Объяснил он это тем, что такие изделия подпадают под закупку из одного источника (без тендера). Причина: "Пиро-Росс" он назвал единственной организацией, которая производит фейерверки, подходящие к белорусским армейским салютным установкам.

“Насколько я знаю, мортиры российские. Мы, пиротехники, не пользуемся российскими мортирами, — рассказывает специалист. — Мы пользуемся пластиковыми “мортирами”. Но мы и таких размеров шары не используем, как военные. У нас максимальный калибр: 5-6 дюймов [около 150 миллиметров]. А у военных гораздо больше”.

Он предполагает, что россияне могли специально выпустить нестандартные мортиры: “И они это делают для того, чтобы закупали их шары. Но точно это могут сказать только производитель или наши военные. Установки, которые используют пиротехники, взаимозаменяемые, там и китайские подходят, и итальянские. Они все имеют один калибр. А у военных всё что угодно может быть”.

Российская компания “Пиро-Росс” изготовила и поставила для Минской военной комендатуры салютные установки КСУ 2А85 ещё в 2006 году. Тогда же они впервые и использовались при проведении праздничного салюта 3 июля. У первоначальных установок было три калибра: 105, 195 и 310 мм — и 240 пусковых стволов.

В прошлом году в преддверии «дня независимости» Министерство обороны рассказало про модернизацию трёх салютных установок КСУ 2А85М, которые стояли в парке Победы. На “вооружение” они пришли в 2015 году. У новых мортир был увеличен диапазон калибров — 105, 125, 150, 195 и 310 мм, а также оказалось в полтора раза больше пусковых стволов — 429. Но главное отличие в том, что ранние установки выполняли лишь одну программу, заданную ещё на заводе, а новыми КСУ можно управлять по радиосвязи через компьютеризированный пульт.

Неизвестно, что там намодернизировали наши военные и действительно ли в этих установках можно использовать только заряды производства “Пиро-Росс”. Конечно, Министерство обороны будет напирать на то, что оно ни при чём. А вся вина — на производителе.

На салюте 3 июля использовались не только фейерверки “Пиро-Росса”?

А вот представитель компании “Пиро-Росс” в комментарии изданию Office Life рассказал, что на видео из Минска видно, что использовались не только их заряды:

“Если обратить внимание направо, можно увидеть, что где-то в районе лодочной станции в небе раскрываются не наши заряды. У нас таких нет. Видимо, белорусские пиротехники тоже свой фейерверк устраивали”.

Следственный комитет уже заявил, что задержаны два сотрудника российской компании, которые якобы в процессе заряжания салютных установок допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями:

"А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжении мортир, которое не предусмотрено правилами обращения с ними", — говорится в сообщении.

Что интересно, в репортаже информационного агентства “Минск-Новости” за 2 июля 2019 года рассказывается о том, как военнослужащие Минской комендатуры заряжают пусковые установки. И ни о каких сотрудниках российской фирмы там нет ни слова. На фотографиях видно, что заряжают и подготавливают снаряды белорусские солдаты под присмотром офицеров.

Так как же два сотрудника фирмы-поставщика “осуществили механическое воздействие” на заряды, когда вокруг них находились белорусские военнослужащие — солдаты и офицеры? Куда они смотрели? И почему среди задержанных не фигурируют армейские чины?