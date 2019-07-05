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Высланного из России немецкого студента защитили коллеги в Берлине

  • 5.07.2019, 16:02
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Лукас Лац

Студенты Свободного университета в Берлине написали открытое письмо в защиту своего товарища, высланного из РФ.

Студенты Института Восточной Европы при Свободном университете Берлина обратились к университетскому руководству с открытым письмом, в котором потребовали от него дать публичную оценку случаю с Лукасом Лацем (Lukas Latz), который был отчислен из СПбГУ и выслан из России, пишет "Немецкая волна".

Проблемы у Лаца возникли после того, как он опубликовал в немецком издании Jungle World репортаж о поездке в Челябинск, где он общался с представителями экологического движения "Стоп ГОК". Немецкого студента, проходившего обучение в Санкт-Петербурге по обмену, обвинили в нарушении миграционного законодательства, поскольку он находился в России по студенческой визе, а не по журналистской.

Два нарушения по одному факту

Авторы открытого письма, имеющегося в распоряжении журналистов, указывают, во-первых, что Лац проводил интервью в рамках подготовки магистерской диссертации, свобода же научных исследований не должна ограничиваться.

Во-вторых, они считают, что процедура отчисления Лаца из СПбГУ и последующая его высылка из России указывает либо на прямое сотрудничество российских спецслужб с руководством университета, либо на политически мотивированное использование предписаний для иностранных студентов. Согласно этим правилам, студента могут отчислить, если он совершил, как минимум, два административных правонарушения.

Российские полицейские, говорится в открытом письме, заставили Лаца подписать протоколы именно о двух административных правонарушениях: одно, совершенное, в Челябинске, а второе - в Екатеринбурге, в котором студент, однако, находился только проездом в Челябинск. "Очевидно, что в этом случае, - пишут авторы письма, - университетские предписания были использованы как политический инструмент".

Шокировала студентов Института Восточной Европы также скорость, с которой СПбГУ отчислил Лукаса Лаца и аннулировал его студенческую визу, даже не сообщив об этом администрации берлинского Свободного университета.

"От студента потребовали в течение семи дней покинуть Россию, так что у него не было даже возможности проконсультироваться со своим университетом или обжаловать решение об отчислении", - пишут авторы открытого письма.

От президиума Свободного университета они требуют сделать публичное заявление с осуждением политически мотивированного отчисления Лукаса Лаца из СПбГУ и его высылки из России. А, кроме того, - провести проверку и переоценку действующих соглашений берлинского университета с российскими партнерскими вузами с тем, чтобы в будущем отчислению студента, проходящего обучение по обмену, непременно предшествовала процедура консультаций между учебными заведениями.


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