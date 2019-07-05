Помощника полпреда Путина задержали по делу о госизмене 1 5.07.2019, 16:17

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Александр Воробьев

Фото: URALFO.GOV.RU

Александр Воробьев - действительный государственный советник РФ 3-го класса.

ФСБ сообщила о задержании гражданина России Александра Воробьева по подозрению в государственной измене. В суде он представился помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, передает русская служба ВВС.

В Лефортовском суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, Воробьев, отвечая на вопрос судьи о месте работы, сообщил, что является помощником полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

На сайте полпредства есть страница с биографическими данными Воробьева. Ему 39 лет, он долгое время работал в органах власти Калининградской области.

Полпред Цуканов - также выходец из Калининградской области. Он возглавлял регион в 2010-2016 годах, позже на протяжении полутора лет был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, к которому относится Калининградская область.

В этот же период Воробьев служил федеральным инспектором по Республике Карелия. В 2018 году он был назначен помощником Цуканова - месяц спустя после перехода последнего на должность полпреда в УрФО. В 2015 году калининградское издание Rugrad.eu сообщало, что Воробьев "считается одним из ближайших людей команды Николая Цуканова, с которым он работает с 2005 года".

О задержании Воробьева ФСБ сообщила утром в пятницу, 5 июля. В сообщении ведомства говорилось, что он подозревается в государственной измене. Других подробностей его дела не сообщалось.

Воробьев - действительный государственный советник РФ 3-го класса. В 2018 году он был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента России, сообщал сайт полпредства.

Статья о государственной измене (ст. 275 УК РФ) предполагает наказание сроком от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.