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Анджей Дуда: Польша выступает за расширение Европейского союза

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  • 5.07.2019, 16:37
АНДЖЕЙ ДУДА
ФОТО: AGENCJA GAZETA

Президент Польши процитировал слова Иоанна Павла II.

Польша выступает за расширение Европейского союза. Об этом заявил глава польского государства, выступая на Саммите Западных Балкан в Познани. Анджей Дуда добавил, что «без полной интеграции Западных Балкан с ЕС Европа не начнет дышать полной грудью», передает «Радио Польша».

«Я говорю это осознанно как президент страны, которая пользуется средствами для развития ЕС, и которая в будущем обязуется делиться этими средствами с новыми странами. Это важно, поскольку Польша выступает за расширение ЕС, которая выступает за открытую и солидарную Европу, а не за Европу взаимных предубеждений, которая зацикливается на отдельных интересах и опасениях», - сказал польский президент.

Анджей Дуда также процитировал слова Иоанна Павла II, который сказал, что хотел бы, чтобы «суверенная Европа, оснащенная свободными институтами, однажды расширилась до пределов, установленных ее географией и историей».

B Саммите Западных Балкан принимают участие 14 премьеров из ЕС и балканских стран, в том числе Матеуш Моравецкий, канцлер Германии Ангела Меркель, премьеры Великобритании и Франции – Тереза Мэй и Эдуар Филипп, а также представители ЕК, которые обсуждают интеграцию западно-балканских стран с ЕС и экономическое развитие региона.


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