42 тысячи стипендий, 10 машин скорой: Чем можно заменить новый бронелимузин Лукашенко 4 5.07.2019, 16:46

Новый бронемобиль Mercedes-Maybach Pullman Guard диктатора стоит минимум 1,4 миллиона евро.

Новый (бронемобиль Mercedes-Maybach Pullman Guard 1,4 миллиона евро https://charter97.org/ru/news/2019/7/1/339690/) пополнил автопарк Лукашенко. «Радыё Свабода» перечисляет в зарплатах врачей, учителей и пенсиях, чем можно было бы заменить авто диктатора.

На церемонии закрытия Европейских игр журналисты заметили новый автомобиль на номерах администрации Лукашенко у минского стадиона «Динамо». Это новый бронемобиль Mercedes-Maybach Pullman Guard 1,4 миллиона евро. И это базовая цена, сумма может быть больше.

Смотрите, на что бы хватило этих денег. Новый бронелимузин - это:

3 220 000 рублей

или:

4242 зарплаты в образовании;

7825 средних пенсий;

42933 средние стипендии;

3782 зарплаты в здравоохранении;

10 машин скорой помощи.