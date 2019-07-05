42 тысячи стипендий, 10 машин скорой: Чем можно заменить новый бронелимузин Лукашенко

42 тысячи стипендий, 10 машин скорой: Чем можно заменить новый бронелимузин Лукашенко4
- 5.07.2019, 16:46
Новый бронемобиль Mercedes-Maybach Pullman Guard диктатора стоит минимум 1,4 миллиона евро.
Новый (бронемобиль Mercedes-Maybach Pullman Guard 1,4 миллиона евро https://charter97.org/ru/news/2019/7/1/339690/) пополнил автопарк Лукашенко. «Радыё Свабода» перечисляет в зарплатах врачей, учителей и пенсиях, чем можно было бы заменить авто диктатора.
На церемонии закрытия Европейских игр журналисты заметили новый автомобиль на номерах администрации Лукашенко у минского стадиона «Динамо». Это новый бронемобиль Mercedes-Maybach Pullman Guard 1,4 миллиона евро. И это базовая цена, сумма может быть больше.
Смотрите, на что бы хватило этих денег. Новый бронелимузин - это:
3 220 000 рублей
или:
4242 зарплаты в образовании;
7825 средних пенсий;
42933 средние стипендии;
3782 зарплаты в здравоохранении;
10 машин скорой помощи.