Вакарчук о предыдущем и нынешнем опыте похода в Раду: Это две большие разницы 1 5.07.2019, 17:09

Святослав Вакарчук

Сейчас у лидера партии «Голос» есть собственная мощная команда, которая намерена пройти в украинский парламент.

Лидер партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 5 июля, назвал двумя большими разницами свой предыдущий и нынешний опыт похода в Верховную Раду, пишет сайт gordonua.com.

"Одно дело – идти в Верховную Раду, будучи частью команды, которая декларирует одно, а делает на самом деле другое, будучи фактически "белой вороной", видя, как твои коллеги по твоей фракции занимаются коррупцией, говорят неправду или фактически занимаются лоббированием собственных интересов. И совсем другая история – иметь собственную мощную команду, иметь фракцию в парламенте и партию, которая полностью соответствует твоим принципам и желанием что-то изменить. Это совершенно две большие разницы", – сказал он.

По словам Вакарчука, он гордится тем, что в 2008 году отказался от депутатского мандата.

"Тогда я показал людям, что мандат мене не интересен… Я мог делать дело в парламенте, но в тот момент понял, что один я буду эффективнее вне парламента. Когда нас будет 50, 70, 100 и более человек, мы будем влиять на ситуацию в стране. Мы сделаем все для того, чтобы влиять на власть в Украине. Кто будет в коалиции - покажет время. Только конфигурация сил после 22 июля покажет, что, кто и где на самом деле", – добавил он.

Напомним, 16 мая 2019 года Вакарчук представил свою партию, с которой пойдет на выборы в Верховную Раду. 21 мая Минюст Украины зарегистрировал партию "Голос".

Досрочные парламентские выборы назначены в Украине на 21 июля. 24 мая начался избирательный процесс.